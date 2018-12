Un laser per fermare il massacro dei pulcini maschi | le uova al supermarket prima della

Operazione laser agli occhi - i pro e i contro : La scienza medica può farlo e migliaia di pazienti lo hanno già sperimentato con buoni risultati. Vediamo nel dettaglio qual è lo stato dell'arte al momento e com'è il rapporto pro-contro a tal ...

Roma : permessi disabili - 40 pistole laser ai vigili contro pass auto falsi : Roma – Quaranta ‘pistole’ laser per accertare in tempo reale se i permessi per disabili esposti sui cruscotti delle auto in sosta sono falsi o autentici. Questo l’intervento principale contenuto nel pacchetto di interventi denominato ‘Romaccessibile’, presentato dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, e dal disability manager del Campidoglio, Andrea Venuto, in occasione della Giornata internazionale delle persone ...

Iperplasia prostatica benigna : un problema per metà degli over 50 - summit di esperti sulle più innovative tecniche laser : La prostata aumenta di dimensioni, comprime l’uretra e ostacola la fuoriuscita dell’urina: è l’Iperplasia prostatica benigna, conosciuta anche come adenoma prostatico, patologia tra le più diffuse negli uomini, seconda solo all’ipertensione arteriosa. La sua prevalenza nella popolazione maschile è del 50% per la fascia 51-60 anni, e del 90% per quella 81-90. Quando diventa sintomatica (in circa la metà dei casi), compromette la ...

Made in Italy : premiato iLux XP - il rivoluzionario laser per curare le patologie muscolo-scheletriche : Design accattivante unito ad un’interfaccia pratica ed intuitiva. Sono queste le caratteristiche che hanno portato iLux XP, dispositivo Made in Italy brevettato da Mectronic allo scopo di effettuare trattamenti di THEAL Therapy, ad aggiudicarsi l’ambitissimo German Design Awards 2019, uno dei più accreditati premi del settore a livello globale. L’importante associazione tedesca German Design Council, che ha oltre 60 anni di storia, premia ...

Bufale e teorie del complotto anche sugli incendi in California : non servono raggi laser e attacchi intenzionali - la spiegazione esiste ed è già drammatica di per sé : Le immagini e i racconti che arrivano dalla California, devastata da molteplici incendi da Nord a Sud, ci lasciano senza parole e con un incolmabile senso di impotenza davanti alla forza devastante della Natura. O almeno dovrebbero essere queste le sensazioni provate alla vista di interi quartieri ridotti in cenere, di auto di cui sono rimasti solo i telai e all’interno i pochi resti carbonizzati delle persone che tentavano una fuga disperata ...

Usare i laser per segnalare la nostra posizione agli alieni : uno studio di fattibilità :