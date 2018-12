Un fan ha scoperto un errore nella trama di Friends 14 anni dopo la fine

huffingtonpost

(Di giovedì 27 dicembre 2018) La serie tv cultha chiuso i battenti da oltre 14ben dieci stagioni eppure, ancora oggi, i suoi fan continuano a osannarla e rivedere le puntate. In qualche caso, la visione ripetuta consente di cogliere qualche piccole. L'ultimo è stato riportato dai tabloid britci, citando un attento utente del sito Reddit, che ha sottolineato una "falla"L'riguarda la stagione numero 8 e, in particolare, la gravidanza di Rachel: secondo l'utente, a causa di una disattenzione degli sceneggiatori, la gravidanza sarebbe durata un anno intero anziché i canonici nove mesi. L'sarebbe partito dalla stagione 7 (episodio 17), in cui il personaggio di Monica afferma che si sposerà con Chandler il 15 maggio. Nell'episodio numero 1 dell'ottava stagione, in cui il matrimonio ha luogo, si scopre che Rachel è incinta e lo ...