Un extraterrestre a San Siro con Ponzio Pilato Mazzoleni

(Di giovedì 27 dicembre 2018) La cronaca del tifosoNella Guida Galattica, imprescindibile vademecum del viaggiatore interstellare, la voce relativa alla Terra è piuttosto scarna. Questo perché, come sanno anche i delfini, la Terra verrà presto distrutta per lasciar spazio a uno svincolo autostradale e l’Ente Galattico Viabilità Iperspazio in genere rispetta i suoi cronopogrammi. Non vi nascondo che è anche per questo motivo che ho deciso di far visita a questo piccolo pianeta blu della periferia, abitato da una civiltà non ancora giudicata sufficientemente avanzata da essere accolta nel consesso galattico e solitamente snobbato dalle crociere che costeggiano l’Orlo Esterno, perfino quelle con i programmi più avventurosi e intraprendenti.Vista la scarsità di fonti sulla mia destinazione, mi sono rivolto per un consiglio al mio amico Ford Prefect, abituato a girare in lungo e in largo l’universo (e ...