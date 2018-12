Un bimbo di otto anni muore al confine Trump | avanti col muro 

Migranti - bimbo di 8 anni del Guatemala morto mentre era sotto la custodia Usa. È il secondo caso in meno di un mese : Due bambini morti in meno di un mese al confine con il Messico mentre erano sotto la custodia delle autorità americane. Sono state proprio fonti Usa a comunicare nella serata di ieri, 25 dicembre, la morte di un bimbo di otto anni originario del Guatemala. Il piccolo mostrava “segni di potenziale malattia“, hanno detto le fonti, per questo era stato portato lunedì nell’ospedale di Alamogordo, in New Mexico, assieme al padre dove era ...

Tsunami Indonesia - bimbo salvato dopo crollo della sua casa : è rimasto 12 ore sotto le macerie : Le immagini arrivano dall'Indonesia, dove Ali si è salvato miracolosamente dopo lo Tsunami che ha sconvolto il paese. Il video è stato pubblicato da uno dei poliziotti che stanno coordinando le ricerche dei sopravvissuti.Continua a leggere

Usa - polizia New York sotto accusa : agenti strappano bimbo di 1 anno dalle braccia della mamma : È bufera sulla polizia di New York dopo la pubblicazione di un video in cui si vedono quattro agenti strappare dalla braccia di una madre il figlio di appena un anno. La scena violenta è accaduta in un centro dei servizi sociali dove la donna di 23 anni si era recata per ottenere di buoni pasto per l’asilo del piccolo. Il filmato della colluttazione è diventato virale e ha riacceso la polemica negli Stati Uniti sui metodi usati dalle forze ...

MAESTRO D'ASILO ARRESTATO A PERO/ bimbo con un braccio rotto : così è nata l'indagine dei carabinieri - IlSussidiario.net : PERO, MAESTRO D'ASILO ARRESTATO. Ultime notizie, bambini presi a calci in testa e picchiati: è stato inchiodato dalle telecamere, la rabbia delle madri.

Arrestano il papà violento con la madre - bimbo di otto anni scrive ai carabinieri : "Supereroi" : Il piccolo ha consegnato un biglietto ai militari ringraziandoli per aver salvato dalle botte la giovane mamma: "Siete dei...

Alex sarà trasferito a Roma : il bimbo sarà sottoposto a un trapianto di midollo da genitore : La storia del piccolo ha suscitato nei mesi scorsi una gara di solidarietà partita dal web, dove i genitori del bambino avevano lanciato un appello per trovare un donatore compatibile per il trapianto.

Otto casi di morbillo all'ospedale di Bari - il focolaio forse scatenato da un bimbo non vaccinato : Ci sarebbero Otto casi di morbillo gi accertati nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, un nono molto probabile e il rischio che possano essercene altri. E il contagio potrebbe essere stato ...

Abusa di un bimbo di 9 anni arrestata dottoressa napoletana : Avrebbe Abusato nella sua casa al mare a Castel Volturno di un bimbo di nove anni che le era stato affidato per poche ore dai genitori. È finita per questo in carcere, su ordine del Gip del...

