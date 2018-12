Un anno nel parco con il calendario 2019 della Reggia di Monza

Etna - terremoto Catania : oltre 600 sfollati ed evacuazioni nella notte - centinaia di persone hanno scelto di dormire in auto : Prima notte trascorsa lontano dalle proprie case per oltre 600 persone nel Catanese, a causa del terremoto magnitudo 4.9 delle 03:19 del 26 novembre: centinaia di persone hanno preferito dormire in auto, nei pressi della propria abitazione, per paura di altre scosse. La notte è stata relativamente tranquilla. Sono stati registrati diversi eventi ma tutti di bassa intensità. Prosegue anche l’eruzione dell’Etna con la presenza di ...

Bimbo di un anno morto nella notte : mistero sulle cause : Un Bimbo dell'età di circa un anno, che aveva avuto febbre e catarro, è morto la notte scorsa a Camerano. Non si conoscono al momento le cause del decesso. Per accertarle potrebbe...

Capodanno - gli eventi nelle piazze : Renga a Firenze - J-Ax a Pescara : Dopo le 'abbuffate natalizie' in famiglia, si inizia a pensare all’ultima serata dell’anno 2018. Oltre ai cenoni in casa d’amici o parenti, o veglioni nei locali, ci sono tanti eventi musicali gratuiti organizzati in tutta la penisola. Ricordiamo comunque che dopo i tragici fatti del 7 dicembre a Corinaldo, il Viminale ha disposto misure di sicurezza e regole ferree, tanto che alcuni sindaci hanno vietato l’uso degli spray al ...

Judo - Fabio Basile : “Chiudo l’anno a testa alta. Nel 2019? Vincere - vincere - vincere. Addio tv - fino a Tokyo 2020” : Fabio Basile ha affrontato una stagione abbastanza complicata tra i 73 kg, agli Europei e ai Mondiali si è fermato praticamente subito e non è riuscito a brillare come ci si aspetta sempre da un Campione Olimpico, anche in una nuova categoria di peso. L’azzurro, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, sembra però essere abbastanza soddisfatto di questa annata come ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: “Io penso di chiudere ...

Judo - Fabio Basile : “Chiudo l’anno a testa testa. Nel 2019? Vincere - vincere - vincere. Addio tv - fino a Tokyo 2020” : Fabio Basile ha affrontato una stagione abbastanza complicata tra i 73 kg, agli Europei e ai Mondiali si è fermato praticamente subito e non è riuscito a brillare come ci si aspetta sempre da un Campione Olimpico, anche in una nuova categoria di peso. L’azzurro, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, sembra però essere abbastanza soddisfatto di questa annata come ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: “Io penso di chiudere ...

Necrologio sportivo : tutti i campioni che ci hanno lasciato nel 2018 : Come vuole il corso naturale delle cose, anche nel 2018 tanti campioni sportivi ci hanno lasciato, alcuni per cause naturali, altri in tragici incidenti. Ricordiamoli tutti in questo Necrologio sportivo dell’anno. 1º gennaio Gert Brauer, calciatore tedesco orientale (n. 1955) Hannu Rantakari, ginnasta finlandese (n. 1939) 2 gennaio Alan Deakin, calciatore inglese (n. 1941) Michael Pfeiffer, calciatore tedesco (n. 1925) 4 ...

Uomini e donne - anticipazione-bomba : tre coppie si sposeranno nel 2019 : Ghiotte anticipazioni da Uomini e donne. Nel 2019 tre, tra ex tronisti ed ex corteggiatori, hanno deciso di convolare a nozze. Insomma, una trasmissione che è diventata meglio della mitica Agenzia Matrimoniale, ovviamente con grande gioia di Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice del format di Ca

Argentina : nell'anno del G20 i mercati voltano le spalle al paese e Buenos Aires bussa ancora all'Fmi : Sono i numeri dell'economia dell'Argentina nel 2018, anno iniziato sotto migliori auspici ma avvitatosi a giugno in una spirale innescata da una eccezionale siccità che ha messo una seria ipoteca sul ...

Uomini e Donne anticipazioni : 3 coppie si sposeranno nel 2019 : Uomini e Donne anticipazioni: ex tronisti ed ex corteggiatori che si sposeranno l’anno nuovo Il 2019 sarà un anno importante per alcune coppie di Uomini e Donne. In particolare tre, tra ex tronisti ed ex corteggiatori, hanno deciso di convolare a nozze proprio il prossimo anno. Con grande gioia di Maria De Filippi, ideatrice e […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: 3 coppie si sposeranno nel 2019 proviene da Gossip e Tv.

Animali nei circhi : si vedranno ancora nel 2019? : ... So che il desiderio di molti di voi è che gli Animali non vengano più usati negli spettacoli circensi. È un desiderio che condivido anche io e che diventerà realtà nel più breve tempo possibile. È ...

Quali mostre vedere nel 2019 : ecco i principali appuntamenti dell'anno nuovo : ... , al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia , con Leonardo da Vinci Parade , iniziativa che mette in mostra modelli storici e affreschi di pittori lombardi del Cinquecento, , e in molti ...

Febbre e attacchi di tosse : muore nella notte bimbo di un anno : Febbre, tosse e catarro. A colpire un bambino di un anno, residente a Camerano , con la famiglia, sembrava un virus influenzale, che in questa stagione si avvia verso il picco. Poi nella notte, all'...

Bimbo di un anno morto nell’Anconetano : vani i tentativi di soccorso : Tragedia a Camerano dove un Bimbo dell’età di circa un anno, che aveva avuto febbre e catarro, è morto la notte scorsa. Non si conoscono al momento le cause del decesso. Per accertarle potrebbe rendersi necessaria un’autopsia. Dopo la richiesta di soccorso da parte della famiglia del piccino che faceva fatica a respirare, sono intervenuti sul posto verso le 4 i sanitari del 118 e della Croce gialla di Camerano. I tentativi di ...

2018 - l’anno delle mamme regine nello sport : Mara - Serena - Martina e le altre : Serena WilliamsMarit BjoergenMartina ValcepinaElisa Di FranciscaMara NavarriaSerena OrtolaniTania Cagnotto e Francesca DallapèFino a qualche anno bastavano le dita di una mano per contarle, poi ne sono servite due e adesso si arriva anche a quattro. Le atlete che tornano a fare sport dopo essere diventate mamme sono sempre di più. In Italia ci sono i nomi storici di Josefa Idem, più vincente da mamma che prima, e Valentina Vezzali. Non sono più ...