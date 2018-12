Un anno di fake news | in compagnia dei troll russi

Vaccini - Burioni e Lopalco contro l’Ordine dei Biologi : “Le fake news fanno danni” : “I nostri Vaccini, quegli stessi usati in tutto il mondo, sono efficaci, sicuri, puliti e non contaminati. Chi afferma il contrario ha il dovere di provarlo in maniera inoppugnabile, perché se i Vaccini fossero inefficaci o pericolosi tutto il mondo correrebbe un serio pericolo e bisognerebbe prendere provvedimenti immediati”. Ad affermarlo in un post su ‘Medical Facts’ è il virologo Roberto Burioni, che stigmatizza come ...

Reporter dell’anno inventando fake news : la storia del giornalista tedesco Claas Relotius : Trentatré anni, dopo aver condotto alcune tra le più importanti inchieste giornalistiche pubblicate dal Der Spiegel un collega ha scoperto che Claas Relotius era solito inventare notizie di sana pianta.Continua a leggere

Tutte le migliori bufale del 2018 : i trend di un anno di fake news : La memoria dell’alcolIl ritorno del terracavismoIl pronto soccorso omeopaticoCalamite cancerogeneI gatti prevedono i terremotiLe falsità sul crollo del ponte MorandiViaggi a velocità "curvatura 10" in un paper scientificoL'acqua arricchita di ossigenoKim Kardashian scienziata esperta di BitcoinL'apipuntura, agopuntura con le apiAlfie Evans danneggiato da vaccinoIl riscatto o i video intimi online?Le elezioni politiche pullulano di bufaleLa ...

“I carboidrati la sera fanno ingrassare” : tutte le fake news a tavola : “I carboidrati la sera fanno ingrassare”: quante volte ci siamo sentite ripetere questa frase, rinunciando ad un piatto di pasta a cena. In realtà si tratta di una fake news alimentare. Molti infatti si rifiutano di assumere i carboidrati a cena, con la convinzione che questo favorisca il dimagrimento. In realtà ciò che conta è il condimento che scegliamo per la nostra pasta (o il pane), ma soprattutto la quantità che assumiamo. Una ...

2018 - anno di fake news scientifiche. Sai riconoscerle? : Ci sono i grandi classici: la terra piatta, le scie chimiche, i vaccini e l’autismo. Ci sono poi le loro versioni pro, varianti più sofisticate, con le declinazioni più fantasiose: la terra che forse non è più piatta ma cava, la classifica dei paesi più irrorati dalle scie chimiche, dove (ovviamente) l‘Italia svetta al primo posto, i vaccini che, passata la moda dell’autismo, causerebbero ora [inserire malattia a scelta], ...

“Se noi abbiamo “spelacchio” i francesi hanno “suppostacchio” : i social sbeffeggiano il presunto albero di Natale-dildo di Parigi ma la notizia e fake : “Per quelli che piangono su Spelacchio e su Spezzacchio, questo è l’albero di Natale di Parigi” twitta, senza prendersi poi la briga di smentire, una decana del giornalismo disincantato ed estero come Maria Giovanna Maglie. E sbatte il mostro in prima pagina, postando la foto del presunto totem natalizio che in questi giorni farebbe oscena mostra di sé a Place Vendom (mica a Pigalle), uno degli angoli più sofisticati della Ville Lumière. ...

In Italia le fake news hanno più visibilità delle notizie vere : (Foto: Pixabay) L’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) ha pubblicato il 23 novembre uno studio su informazione e fake news. Il report sull’esito dell’indagine conoscitiva su “piattaforme digitali e sistema dell’informazione” ha lo scopo di delineare gli scenari che caratterizzano il sistema con cui le persone si informano in Italia L’indagine è stata fatta su milioni di dati provenienti da più di 1.800 fonti di informazione ...

Salute - alcolici e psicofarmaci fanno bebe? Fnomceo ‘smonta’ le fake news : Gli alcolici potenziano gli effetti degli psicofarmaci, insomma questo mix fa bene alla Salute? A intervenire sul tema, dopo le dichiarazioni di Mauro Corona al programma Cartabianca (Rai 3), è un focus sul sito anti-fake news dottoremaeveroche.it della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici). Un esauriente articolo spiega per quale motivo non si può certo dire che l’assunzione contemporanea di alcolici e psicofarmaci possa ...

Salute : le fakenews fanno male 'Come ci si difende dalle bufale' : ...contro la dilagante disinformazione on line " ha affermato Maurizio Tomirotti " Il fatto che la mala informazione sia oggi sempre più diffusa e incontrollabile è dimostrato soprattutto dal mondo dei ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : “Consip - cosa ci hanno nascosto sull’archiviazione di papà Renzi” : E’ vero che bloccare il Tav Torino-Lione sarebbe un gravissimo danno per l’economia dell’Italia, del Nord-Ovest, del Piemonte o di Torino? E’ vero che alla Rai sta arrivando un’occupazione militare giallo-verde dei telegiornali che mai si era vista nella storia d’Italia dai tempi della Democrazia cristiana? E’ vero che nel caso Consip alla fine non è successo niente e il padre di Renzi diceva la verità ...

Ecco come i Cinque Stelle hanno diffuso l’intervista fake a Dijsselbloem Il confronto con l’originale : guarda il video : La pagina Facebook del M5S in Europa ha diffuso un video in cui l’ex presidente dell’Eurogruppo invita a speculare sui mercati italiani. Ma in realtà dice tutt’altro. La precisazione del M5s: «Video ripreso da Pandora tv»

La fake news di Vasco Rossi razzista verso il Sud : “Una bugia - mi hanno sempre accolto con affetto” : Di tanto in tanto la bufala di Vasco Rossi razzista verso il Sud torna a circolare sui social. L'ultima volta, nel luglio 2015, il rocker annunciò querele per chiunque avesse rilanciato quella falsa dichiarazione che gira da anni e che viene attribuita al rocker di Zocca, nonostante sia stata smentita più volte. L'espressione offensiva nei confronti dei meridionali ("Vado al Sud perché ogni tanto al cesso bisogna pure andarci") viene fatta ...

Stop a fake news e spam politico - Facebook - Twitter - Youtube e Whatsapp vanno alla guerra : Facebook CEO and founder Mark Zuckerberg testifies during a US House Committee on Energy and Commerce hearing about Facebook on Capitol Hill in Washington, DC, April 11, 2018. / AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Per Facebook, gli ultimi due anni sono stati difficili. Il social network fondato da Mark Zuckerberg si è trovato al centro di polemiche infuocate sulle infiltrazioni da parte di attori stranieri ...