Un anno di beneficenza | ecco le star più buone del 2018

vanityfair

: @elvi_or @StCarnevale @sscnapoli Fu durante uno spettacolo di beneficenza di quest’associazione che ebbi l’occasion… - giuli_valle : @elvi_or @StCarnevale @sscnapoli Fu durante uno spettacolo di beneficenza di quest’associazione che ebbi l’occasion… - segiutipe : - MammaNunmat64 : RT @PaulLamanski: Certo è bello avere una ragazza e poter condividere il Natale assieme. Ma se penso all anno che comprai un super regalo d… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) LepiùdelLepiùdelLepiùdelLepiùdelLepiùdelLepiùdelLepiùdelLepiùdelLepiùdelAnche leun cuore. E tantissime celebrità, dopo aver ammassato cospicue fortune, usano i soldi anche per aiutare concretamente gli altri. Tra i Vip più buoni delspicca l’attrice Portia De Rossi che il 26 gennaio, in occasione del sessantesimo compledella moglie Ellen DeGeneres, si è presentata al suo famoso show annunciando di aver destinato 10 milioni di dollari (poco meno di 8,7 milioni di euro) per la creazione dell’Ellen DeGeneres Wildlife Fund, un fondo per la salvaguardia degli animali in via di estinzione. Un dono che ha commosso la conduttrice fino alle lacrime in diretta tv.LEGGI ANCHEFameroll, l’app charity per ...