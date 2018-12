Ululati Koulibaly | Cristiano Ronaldo | ' Ci vorreberro sempre educazione e rispetto No al

Inter-Napoli - una partita decisa dal razzismo : l’arbitro espelle Koulibaly ma non sospende la gara dopo gli Ululati : Santo Stefano, boxing day. Sugli spalti un gruppo (più o meno nutrito, sempre difficile da stabilire: ma conta davvero?) di tifosi incivili, evidentemente contagiati dallo spirito del Natale che rende tutti più buoni, prende di mira il “negro” della squadra avversaria. l’arbitro (bianco) invece di sospende re la gara come da regolamento espelle il giocatore vittima dei cori razzisti. Opinionisti e commentatori vari, prima durante e dopo ...

Inter-Napoli - interviene anche Cristiano Ronaldo : parole forti di CR7 contro gli Ululati razzisti a Koulibaly [FOTO] : Il giocatore della Juventus ha postato sui social una foto che lo ritrae insieme a Koulibaly, condannando gli insulti razzisti rivolti al senegalese durante Inter-Napoli Rispetto per gli avversari e grande umanità, caratteristiche che non mancano a Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è riuscito a rimanere impassibile dopo quanto successo a Koulibaly durante Inter-Napoli, condannando i cori razzisti ricevuti dal giocatore del Napoli. Un ...