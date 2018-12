Ululati a Koulibaly | il sindaco di Milano | ' Che vergogna! Chiedo scusa a nome della mia

Ululati a Koulibaly - l’attacco di de Magistris e le scuse di Sala : Brutto episodio nella partita di ieri della 18^ giornata del campionato di Serie A tra Inter e Napoli, continui Ululati razzisti nei confronti del difensore Koulibaly . Il sindaco Giuseppe Sala ha deciso di chiedere scusa: “quei buu a Koulibaly sono stati una vergogna – spiega in un post social il sindaco meneghino – Un atto vergognoso nei confronti di un atleta serio come lui, che porta con fierezza il colore della sua pelle. E ...

Ululati contro Koulibaly - de Magistris durissimo contro Salvini : “razzismo di stato” : Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha duramente attaccato il ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo il caso Koulibaly “Poteva mai essere sospesa la partita Inter-Napoli in un Paese che vive sempre più di razzismo di Stato e che vede nel Governo un ministro dell’Interno che dovrebbe garantire la sicurezza negli stadi ma che cantava qualche anno fa cori razzisti contro i napoletani?“. A chiederlo, in un tweet, ...

Inter-Napoli - Raiola durissimo : “gli Ululati razzisti a Koulibaly? Un cancro della società - ci vogliono le palle per…” : Parole forti quelle di Raiola , che sottolinea il proprio punto di vista circa quanto accaduto ieri sera a San Siro Un attacco durissimo , in pieno stile Raiola . Il procuratore di Ibrahimovic e Balotelli è intervenuto su quanto accaduto a San Siro durante Inter-Napoli , condannando pesantemente gli ululati razzisti rivolti a Kalidou Koulibaly. Spada/LaPresse Un comportamento pessimo, nei confronti del quale Raiola ha espresso tutto il proprio ...

Napoli - Koulibaly contro gli Ululati : “orgoglioso del colore della mia pelle” : E’ andata in scena la 18^ giornata del campionato di Serie A, il turno si è concluso con la partita tra Inter e Napoli, successo nerazzurro 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez. A fare discutere è stata l’espulsione del difensore Koulibaly per l’applauso nei confronti dell’arbitro Mazzoleni, il Napoli si è lamentato però per gli ululati razzisti dei tifosi dell’Inter indirizzati al difensore. Ecco il post ...