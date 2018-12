Ultrà morto | 3 arresti dopo gli scontri Questura | Azione squadrista

Ultrà dell’Inter morto investito | : Arrestati tre tifosi interisti. Il giudice sportivo: «Inter, due gare a porte chiuse e una senza curva» |

Chi era Daniele Belardinelli - l’ultras morto dopo Inter-Napoli : dallo schiaffo a Sogliano alla passione per la scherma : Daniele Belardinelli, cuore diviso fra Inter e Varese, un passato da ultras, la passione per la scherma e l’amore per i suoi due bambini: ecco chi era il tifoso che ha trovato la morte dopo Inter-Napoli Nel day after di Inter-Napoli, decisa nel finale di partita da un gol di Lautaro Martinez, non c’è spazio per i classici commenti sulla partita. Il calcio giocato lascia spazio alla cronaca, visti gli episodi di violenza che ...

Inter-Napoli - il ritratto dell’ultras morto : ecco chi era Belardinelli : Dopo le prime indicazioni da parte del Questore di Milano, il Corriere della Sera ha provveduto a chiarire meglio il profilo di Daniele Belardinelli, detto Dede, tifoso 35enne deceduto a seguito degli scontri avvenuti ieri sera a Milano prima di Inter-Napoli. Belardinelli era residente a Buguggiate in provincia di Varese e faceva parte del gruppo di ultras del Varese Blood & honour. Tale gruppo appartiene alle frange del tifo di ...

Scontri prima di Inter-Napoli - morto Ultrà investito da un suv : Un agguato in piena regola a un paio di chilometri dallo Stadio di San Siro con mazze, asce, armi di ogni tipo. Ma a rimanere a terra, prima ancora dell’ “azione squadrista” è uno degli assalitori: Daniele Belardinelli, 35 anni del Varesotto, tifoso del Varese Calcio e Basket. Con altri suoi amici è partito alla volta di Milano per unirsi al comman...

