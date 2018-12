Ultime Notizie Roma del 27-12-2018 ore 15 | 10

Salerno - ucciso titolare officina in agguato sotto casa/ Ultime Notizie - omicidio Biagio Capacchione dopo lite : Salerno, agguato sotto casa: ucciso il titolare di un'officina di Baronissi, Biagio Capacchione. omicidio maturato, forse, dopo una lite: caccia al killer

Ultime Notizie Roma del 27-12-2018 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale provati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli si chiama Daniele Belardinelli tifoso dell’Inter morto investito ieri a Milano in via Novara dove prima della partita con il Napoli e Ultras nerazzurri hanno attaccato alcuni pulmini di tifosi partenopei originario di Varese 35 anni Belardinelli aveva ricevuto in passato Almeno un Daspo di 5 anni investimento secondo quanto ricostruito finora sarebbe il ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora tifoso morto in Inter Napoli : scontri e razzismo - 27 dicembre - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: caos in Inter-Napoli, tifoso morto fuori dallo stadio, scontri e razzismo sugli spalti , 27 dicembre 2018,

Ultime Notizie Roma del 27-12-2018 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione per le Ultime dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli notte tranquilla dal punto di vista sismico quella trascorsa sull’Etna sul vulcano attivo più grande d’Europa gli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non registrato una decina di Scorzè ma di bassa energia i 320 maggiori alle 4:40 Zafferana Etnea magnitudo 2.0 e poi centro a 2 km di ...

Ultime Notizie Roma del 27-12-2018 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale hai trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli rush finale per la manovra il cui esame riparte oggi in commissione alla camera il governo Porrà la fiducia e punta a chiudere entro sabato intanto per la realizzazione di nuove opere arriva un apposita struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici per il funzionamento della nuova struttura è prevista l’assunzione a tempo determinato a ...

Terremoto Catania - Di Maio nei luoghi dei crolli/ Ultime Notizie - il ministro 'Massimo supporto ai sindaci' : Terremoto Catania, Ultime notizie: prosegue l'eruzione dell'Etna. Protezione Civile in Sicilia, panico in strada: feriti e crolle, polemiche allerte

Ultime Notizie Roma del 27-12-2018 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale hai trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli rush finale per la manovra esame riparte oggi in commissione alla camera il governo Porrà la fiducia e punta a chiudere entro sabato intanto per la realizzazione di nuove opere arriva un apposita struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici per il funzionamento della nuova struttura prevista l’assunzione a tempo determinato a partire dal ...

Manovra alla Camera : rush finale/ Ultime Notizie - approvazione entro il 29 - opposizione sul piede di guerra : Manovra alla Camera: rush finale. Ultime notizie, approvazione entro il 29 dicembre, opposizione sul piede di guerra pronta alla protesta

Trump : visita a sorpresa alle truppe in Iraq con Melania/ Ultime Notizie 'Triste che debba farlo in segreto' : Trump e Melania in Iraq, visita a sorpresa ai soldati Usa: 'Nessun ritiro'. Ma il presidente dopo la Siria ribadisce, 'non saremo i gendarmi del mondo'.

Scontri Inter-Napoli : morto tifoso nerazzurro/ Ultime Notizie - 35enne investito da un van di napoletani : Scontri Inter-Napoli: morto tifoso nerazzurro. Ultime notizie, 35enne investito da un van di napoletani prima dell'inizio del match

Ultime Notizie Roma del 27-12-2018 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio la manovra di bilancio torna in esame in commissione alla camera per la fiducia al governo che punta a chiudere tutto entro sabato per la realizzazione di nuove opere arrivo un’apposita struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici per il funzionamento della quale è prevista l’assunzione a tempo ...

Mattia Mingarelli - la morte del 30enne comasco è un mistero/ Ultime Notizie - caduta fatale o un malore? : Mattia Mingarelli, 30enne trovato morto: oggi l'autopsia. Le Ultime notizie: "Nessun segno di violenza". Morto per un incidente in montagna?

Ultime Notizie Roma del 27-12-2018 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione rush finale per la manovra di bilancio il cui esame riparte oggi in commissione alla camera Montecitorio il governo Porrà la fiducia e punta a chiudere tutto entro sabato intanto per la realizzazione di nuove opere arrivo un’apposita struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici per il funzionamento ...

Terremoto Catania/ Ultime Notizie - prima notte da sfollati per 600 persone : oggi attesi Di Maio e Salvini : Terremoto oggi a Catania, Ultime notizie: crolli nelle chiese e feriti. Prosegue l'eruzione dell'Etna: Protezione Civile in Sicilia, panico in strada