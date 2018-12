Ultime Notizie Roma del 27-12-2018 ore 12 | 10

Terremoto Catania - Di Maio nei luoghi dei crolli/ Ultime Notizie - il ministro 'Massimo supporto ai sindaci' : Terremoto Catania, Ultime notizie: prosegue l'eruzione dell'Etna. Protezione Civile in Sicilia, panico in strada: feriti e crolle, polemiche allerte

Ultime Notizie Roma del 27-12-2018 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale hai trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli rush finale per la manovra esame riparte oggi in commissione alla camera il governo Porrà la fiducia e punta a chiudere entro sabato intanto per la realizzazione di nuove opere arriva un apposita struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici per il funzionamento della nuova struttura prevista l’assunzione a tempo determinato a partire dal ...

Manovra alla Camera : rush finale/ Ultime Notizie - approvazione entro il 29 - opposizione sul piede di guerra : Manovra alla Camera: rush finale. Ultime notizie, approvazione entro il 29 dicembre, opposizione sul piede di guerra pronta alla protesta

Trump : visita a sorpresa alle truppe in Iraq con Melania/ Ultime Notizie 'Triste che debba farlo in segreto' : Trump e Melania in Iraq, visita a sorpresa ai soldati Usa: 'Nessun ritiro'. Ma il presidente dopo la Siria ribadisce, 'non saremo i gendarmi del mondo'.

Scontri Inter-Napoli : morto tifoso nerazzurro/ Ultime Notizie - 35enne investito da un van di napoletani : Scontri Inter-Napoli: morto tifoso nerazzurro. Ultime notizie, 35enne investito da un van di napoletani prima dell'inizio del match

Mattia Mingarelli - la morte del 30enne comasco è un mistero/ Ultime Notizie - caduta fatale o un malore? : Mattia Mingarelli, 30enne trovato morto: oggi l'autopsia. Le Ultime notizie: "Nessun segno di violenza". Morto per un incidente in montagna?

Terremoto Catania/ Ultime Notizie - prima notte da sfollati per 600 persone : oggi attesi Di Maio e Salvini : Terremoto oggi a Catania, Ultime notizie: crolli nelle chiese e feriti. Prosegue l'eruzione dell'Etna: Protezione Civile in Sicilia, panico in strada

GATTUSO ESONERATO?/ Ultime Notizie Milan - flop a Frosinone : fiducia a tempo - ma la Spal sarà decisiva : Gennato GATTUSO ESONERATO? Il tecnico del Milan si gioca la panchina contro il Frosinone: individuate le alternative in caso di flop.

Aereo Londra-Torino - atterraggio di emergenza a Parigi/ Ultime Notizie British Airways : era partito da Gatwick : Aereo Londra-Torino, atterraggio di emergenza a Parigi: si tratta del British Airways BA2578 che era partito dall'aeroporto di Gatwick