Ue:illegali nuovi alloggi in West Bank

"Qualsiasi attività di insediamento" di colonie ebraiche in Cisgiordania "è illegale in base al diritto internazionale e mina la fattibilità di una soluzione a due Stati e le prospettive di una pace durevole". Così una portavoce dell'Alto Rappresentante Ue Federica Mogherini, suipiani delle autorità israeliane per oltre 2milaper Coloni nella, denunciati da Peace now. "La posizione dell'Unione europea sulla questione è chiara e immutata", ricorda la portavoce.(Di venerdì 28 dicembre 2018)