Uccisa a 16 anni con 30 coltellate dal fidanzato | era una promessa mondiale del nuoto

Orrore in Pakistan - bimba di 3 anni violentata e Uccisa : 30 arresti - il corpo in una scarpata : Secondo la polizia la piccola sarebbe morta "di freddo e di paura". Scattate le manette per 30 sospetti, non è esclusa la pista di un branco.Continua a leggere

Promessa del nuoto Uccisa a 16 anni con 30 coltellate dal fidanzato : “Voleva lasciarmi” : Safia Askarova, 16enne russa e giovane Promessa del nuoto mondiale, è stata uccisa dal suo fidanzato con 30 coltellate sul petto, l'addome e il collo. È successo dopo che lei lo aveva lasciato per poter proseguire la carriera sportiva e realizzare il sogno di partecipare alle Olimpiadi: "Ho perso il controllo, volevo solo convincerla a restare con me".Continua a leggere

Guida turistica Uccisa con 41 coltellate dal fidanzato : Rebecca aveva 26 anni : La storia di Rebecca Johnson, uccisa dal fidanzato dopo aver realizzato il sogno di diventare Guida turistica in Lapponia alla scoperta della terra di Babbo Natale. Al culmine dell'ennesima lite l'ha colpita con più di 40 tonnellate. Arrestato e condannato all'ergastolo, a novembre la sentenza è stata annullata e la pena ridotta a 11 anni di reclusione.Continua a leggere

Carolina Picchio - il padre a 5 anni dalla morte : «Mia figlia Uccisa dal social-bullismo - non accada più» : «Sono stati i carabinieri ad avvisarmi di quello che era successo a Carolina. Pensavo stesse dormendo ma quando sono entrato nella sua camera lei non c'era e ho visto la finestra...

Jessica Uccisa a 19 anni - ergastolo al killer. I genitori : 'Nessuno ce la ridarà' : Ha voluto sentire di persona il giudice pronunciare la parola 'ergastolo' Alessandro Garlaschi , il tranviere quarantenne condannato oggi per l'omicidio di Jessica Valentina Faoro , la ragazza di ...

Uccisa a coltellate dal suo coinquilino - Sarah muore a 21 anni : “Doveva tornare a casa a Natale” : Sarah Papenheim, 21enne di origine americana, è stata Uccisa a coltellate nel suo appartamento di Rotterdam, dove studiava psicologia. Ad ammazzarla sarebbe stato, secondo la polizia, il suo coinquilino. Il dolore della mamma: "Suo fratello si è tolto la vita tre anni fa. Avevo due figli e ora li ho persi entrambi".Continua a leggere

Jessica Uccisa a 19 anni con 85 coltellate : ergastolo per il tranviere Garlaschi. Il padre della ragazza : «Sono felice» : Il gup di Milano con rito abbreviato ha condannato all'ergastolo Alessandro Garlaschi, il tranviere accusato dell' omicidio di Jessica Valentina Faoro, la 19enne uccisa con 85 coltellate lo...

Marisa - Uccisa a 22 anni da un bimbo che si voleva suicidare : 28 Ottobre 2017. Marisa Harris è una ragazza americana di 22 anni che sta guidando la sua macchina lungo l'autostrada del North Virginia, Stati Uniti. Insieme al suo fidanzato, sta tornando a casa dopo un rilassante giro in bicicletta. Improvvisamente, un peso morto sfonda il tetto della macchina e la prende in pieno, uccidendola sul colpo. È un bambino di 12 anni, che si è lanciato da un ponte per farla finita. Il piccolo, di cui giustamente ...

Madre di tre figli Uccisa da una malattia a 46 anni : “Fate suonare questi brani al mio funerale” : Elisabetta Campilia, originaria di Pollenza, era una dipendente della casa di riposo di Urbisaglia. La malattia l’ha debilitata nel corpo ma mai nello spirito al punto da dare disposizioni ai tre figli, Riccardo, Lorenzo, Elena e al marito Giorgio anche su come organizzare il suo funerale, scegliendo persino le canzoni in chiesa.Continua a leggere

Usa - bimba di 3 anni Uccisa dallo zio : le ha tagliato la gola : Una vera e propria tragedia familiare si è consumata sabato scorso nel Kentucky, a Clinton County. Una bambina di soli 3 anni, Josephina Bulubenchi, è stata uccisa dallo zio trentatreenne, Emanuel Flutur. L'uomo, stando a quanto riportato in queste ore dalla stampa americana e dal quotidiano britannico "The Sun", avrebbe tagliato la gola alla piccola. Al momento, i motivi che hanno spinto Flutur ad assassinare brutalmente la nipote sono ancora ...

Violentata e Uccisa a 16 anni : assolti gli aguzzini di Lucia Perez - proteste : Lucia Peres aveva solo 16 anni quando era stata drogata, stuprata e uccisa in Argentina. La ragazza era stata torturata barbaramente l'8 ottobre 2016 ed ora, dopo un paio d'anni di processo, è arrivata l'assoluzione degli aguzzini di Lucia, ovvero Pablo Offidani e Matias Farias. I due, accusati di omicidio, sono stati però condannati a 8 anni di carcere per spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo i giudici argentini Lucia Peres è deceduta per ...

UK - fu violentata e Uccisa a 14 anni : sugli slip il dna del patrigno : Quella che si sta per raccontare è un'altra di quelle vicende che farebbe venire i brividi a molti, perché si parla, ancora una volta purtroppo, di un caso di violenza sessuale e omicidio ai danni di una bambina di appena quattordici anni. Il drammatico episodio, secondo quanto raccontato dal quotidiano Il Mattino, questa volta si è consumato in Inghilterra, precisamente a Wolverhampton, dove Viktorija Sokolova è stata ritrovata senza vita da un ...