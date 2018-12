Tutti i numeri e le leggi dei primi sei mesi del governo Lega-M5s

Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi 24 dicembre 2018. Tutti i numeri vincenti : Lotto e Superena Lotto , le Estrazioni di oggi in via eccezionale si tengono di lunedì: Natale cade infatti domani, martedì, e ovviamente le Estrazioni sono state anticipate a oggi alle 18.30. La ...

Manovra 2019 - dall'Iva ai tagli sulle pensioni d'oro : Tutti i numeri del maxi-emendamento : Con il via libera dell'Ue alla Manovra economica si procede verso la fiducia del maxi-emendamento depositato in commissione Bilancio al Senato. Nelle righe dell'accordo con Bruxelles sono due le ...

Ginnastica - stagione positiva : Tutti i numeri - i podi e i risultati del 2018. I trionfi delle Farfalle - il bronzo di Lodadio - le juniores dell’artistica : Si sta per concludere il 2018, una stagione soddisfacente per la Ginnastica italiana che ha ottenuto risultati importanti nelle competizioni internazionali più importanti. Siamo a metà del quadriennio che conduce alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e abbiamo già conquistato la qualificazione con la squadra di ritmica, le Farfalle si sono laureate vicecampionesse del mondo nel concorso generale ma hanno vinto anche l’oro con le 3 palle/2 funi e il ...

Da Strasburgo la conferma di un pericolo globale. Ecco Tutti i numeri : Qualche cifra aiuta a capire il fenomeno in atto e come il tema della prevenzione, della politica estera e della collaborazione internazionale sui temi di difesa e sicurezza sia centrale: nonostante ...

Divario tra Nord e Sud - Tutti i numeri : Nelle regioni meridionali, il pil per abitante e le spese per i consumi sono quasi la metà che al Nord

Juve - Ronaldo a segno in Tutti i minuti in carriera : i numeri : Come racconta oggi La Gazzetta dello Sport , Ronaldo ha segnato in tutti i minuti in carriera , dal 1' al 90', recupero compreso. I minuti in cui ha segnato di più sono il 23', con ben 15 gol, il 44',...