Tumori a rischio genetico | a Torino ambulatorio ginecologico

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Nasce al Sant’Anna di, sull’onda lunga di Angelina Jolie, il primodedicato alla prevenzione deinelle pazienti ad alto. Afferente alla Ginecologia e Ostetricia diretta dal dottor Saverio Danese, il servizio è dedicato alle donne, affette e non da patologia tumorale, risultate positive ai test genetici BRCA o che hanno familiarità tale da rendere probabile una patologia a trasmissione ereditaria.La mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2 accresce rispettivamente ildi cancro al seno ed alle ovaie. Le donne portatrici di mutazioni di tali geni hanno un’elevata probabilità (circa il 60%) di sviluppare un tumore mammario nell’arco della vita. Le mutazioni di tali geni conferiscono anche undi carcinoma ovarico stimato nell’ordine del 40% per il BRCA1 e del 20% per il BRCA2.“Al ...