Trump vuole vietare alle società Usa l' acquisto di prodotti Huawei e Zte

Trump vuole licenziare Powell - governatore Fed : Ma mai nessuno aveva mai pensato di 'licenziare' il responsabile della politica monetaria del Paese. La The Federal Reserve Act , che risale al 1913, assegna al presidente degli Stati Uniti il ...

Cosa succede ora che Trump vuole ritirarsi dalla Siria : Mezzi americani nella città del nord della Siria Manbij (foto: DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images) Per il presidente degli Stati Uniti il suo compito in Siria è finito, l’Isis è stata sconfitta e non c’è più motivo di stare lì. Donald Trump ha fatto sapere alla sua maniera, con un tweet, lasciando la comunità internazionale nell’incertezza e creando parecchi grattacapi al Pentagono e all’interno del suo stesso partito. Con ...

Trump vuole ritiro militari anche da Afghanistan - il generale Mattis se ne va : Secondo funzionari del Dipartimento della Difesa americana, Trump avrebbe ordinato il rientro di almeno metà contingente dall'Afghanistan dopo quello totale dalla Siria. Una doppia decisione che avrebbe fatto infuriare il Segretario alla Difesa James Mattis che poche ore dopo ha annunciato le sue dimissioni.Continua a leggere

Trump vuole gli Usa fuori dalla Siria. I dubbi del Pentagono : ... quello che faremo è esercitare "pressione politica". È "nostra aspettativa" che il governo siriano, "qualunque governo sia presente alla fine di questo processo politico, o ad un certo punto del ...

Maduro attacca gli Usa : "Trump vuole eliminarmi" : Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha in questi giorni dichiarato di essere "in pericolo di vita". Egli ha infatti sostenuto che gli Stati Uniti lo vorrebbero "assassinare", per poi trasformare il Paese sudamericano in una loro "colonia". Nei mesi scorsi, il leader chavista aveva invece accusato le autorità colombiane e i dissidenti venezuelani di pianificare la sua "eliminazione".Durante una conferenza stampa tenutasi recentemente al ...

Dazi : perché Trump ora vuole colpire anche le auto : La reazione del presidente Usa arriva dopo la decisione di Gm di chiudere 5 stabilimenti in Nord America per trasferire la produzione all'estero

Dazi - Trump : "La Cina vuole un accordo" : 21.34 "La Cina vuole un accordo commerciale" con gli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump parlando con i cronisti alla Casa Bianca. E ha aggiunto: "Forse non dovremo imporre nuovi Dazi" a Pechino. Secondo Trump un accordo si troverà ma "dobbiamo avere un commercio reciproco". "La Cina si è approfittata di noi per molti anni", ha affermato. Funzionari della Casa Bianca hanno precisato che i commenti del presidente non vanno ...

Trump e Assange - nemici amici. La Casa Bianca vuole incriminare il fondatore di WikiLeaks : Julian Assange a Londra. (Carl Court/Getty Images) Per un apparente errore di taglia e incolla, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato al mondo di aver preparato una richiesta di rinvio a giudizio per il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange. L’errore è di un assistente procuratore in Virginia, e ha reso evidente che il governo di Washington ha deciso di regolare i conti una volta per tutte con la spina nel fianco ...