Trump: non siamo poliziotti del mondo

: Tra collasso di Borsa, chiusura di mezzo governo, niente Muro e solitudine in una Washington vuota, corre voce che… - vittoriozucconi : Tra collasso di Borsa, chiusura di mezzo governo, niente Muro e solitudine in una Washington vuota, corre voce che… - Corriere : Trump, visita a sorpresa in Iraq: «Gli Usa non saranno più i gendarmi del mondo» - Linkiesta : Il protezionismo di Trump, il rallentamento della Cina, le tensioni geopolitiche europee: tutto fa pensare che la c… -

: nondelGli Stati Uniti non voglio essere idel. Lo ha ripetuto il presidenteincontrando le truppe americane in Iraq, che potrebbero essere usate come base regionale per operazioni contro l'Isis. Secondo quanto riferito dai media ...(Di giovedì 27 dicembre 2018)