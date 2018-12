Triste primato per l’Italia | le donne sono le più istruite ma sono anche le meno occupate

fanpage

(Di giovedì 27 dicembre 2018) L'Italia è il Paese con il più alto numero diiscritte a percorsi di formazione terziaria, con 136 iscritte ogni 100 uomini, ma allo stesso tempo ha il tasso di partecipazione femminile alla vita economica del Paese peggiore del globo. In poche parole, in Italia lealtamentee qualificate ma non trovano adeguato spazio nel mondo del lavoro.