Trieste | il sindaco di Forza Italia nomina assessore una 27enne semi sconosciuta

Trieste - il sindaco Roberto Dipiazza restituisce 20mila euro di stipendio : un errore in busta paga : In settembre si è accorto che nella busta paga figurava una maggiorazione del 20 per cento, quella dovutagli se avesse continuato a lavorare come imprenditore commerciale. Ma il sindaco Roberto ...