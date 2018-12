Tria | con Ue miglior accordo possibile | spesa ridotta ma non gli investimenti

Manovra - Tria : miglior risultato economico e politico : Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un'audizione in commissione Bilancio della Camera sulla …

Tria : "Con Ue miglior accordo possibile" | "Ridotta la spesa ma non gli investimenti" : "Rispetto alla prima versione della Manovra, l'attuale versione riduce la spesa corrente del 2019 e non lo fa a scapito della spesa per investimenti". Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione in commissione Bilancio, annunciando che il reddito di cittadinanza arriverà "dal primo aprile 2019". Quanto a quota 100, la riduzione del fondo nel primo anno non cambia "impianto e impatto della riforma"

Manovra : Tria - ci consentirà di ridurre spread e ridare fiducia : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso dell'audizione di fronte alla commissione Bilancio della Camera.

Manovra - Tria : "Con Ue miglior accordo possibile" | Abbiamo ridotto la spesa ma non gli investimenti" : "Rispetto alla prima versione della Manovra, l'attuale versione riduce la spesa corrente del 2019 e non lo fa a scapito della spesa per investimenti". Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione in commissione Bilancio, annunciando che il reddito di cittadinanza arriverà "dal primo aprile 2019". Quanto a quota 100, la riduzione del fondo nel primo anno non cambia "impianto e impatto della riforma"

Manovra - sprint finale con retromarcia sull'Ires. Tria stasera riferisce in Commissione : L'annuncio del premier sulla scia delle polemiche e proteste provenienti da Chiesa e Terzo settore. Proteste delle opposizioni che chiedono ulteriori chiarimenti - A gennaio il governo porrà mano alle ...

A caccia della condivisione perduta sul valore dell'indusTria : Scrisse infatti nel 1975 il suo famoso saggio Economia industriale e teoria dell'impresa mettendo a frutto le riflessioni ed esperienze fatte anche prima di avviarsi alla carriera accademica quando ...

IndusTria svizzera sostiene accordo quadro con l'UE - Hildebrand no : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

PaTriarca Kirill ritiene un fallimento completo il concilio unitario di Kiev - : Il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill ha descritto i risultati dello scorso "concilio unitario" del 15 dicembre a Kiev come un "completo fallimento", il cui risultato è stata "l'...

Marcello Cirillo a Vieni da me/ 'Giancarlo Magalli? Non abbiamo litigato. Oggi però non ci inconTriamo più' : Marcello Cirillo si racconta a Vieni da me. 'Giancarlo Magalli? abbiamo lavorato insieme 20 anni, Oggi però non ci incontriamo più'

ConfindusTria ANCMA e Finanziaria : soddisfazione a metà : Confindustria ANCMA, l’associazione dei produttori di cicli e motocicli, accoglie con soddisfazione l’attenzione alla micromobilità nella Finanziaria. Il testo recepisce infatti per la prima volta in Italia l’indicazione di procedere alla sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. Entro il prossimo mese un decreto ...

Giuseppe Conte - lo sfregio di Giovanni Tria al premier : cosa c'è dietro al rinvio del voto sulla manovra : Il via libera del Senato alla manovra , come è noto, è stato rinviato: doveva arrivare nella notte tra venerdì e sabato, è stato rimandato al primo pomeriggio dello stesso sabato. Un altro slittamento ...