Tria alla Commissione Bilancio | ' La Manovra consentirà di uscire dalla trappola della

Manovra - Tria riferirà in commissione alla Camera alle 20 - 30 : Roma, 27 dic., askanews, - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, riferirà questa sera alle 20.30 in commissione Bilancio della Camera sulla Manovra. L'intervento del ministro era stato chiesto dai gruppi dell'opposizione, nel corso dei ...

IndusTria 4.0 - Feber Group passa alla rete dati mobile M2M di Telcavoip : Londra, 21 dicembre 2018 – Siglato l’accordo di partnership tecnologico tra l’azienda italiana Feber Group (www.FeberGroup.it) leader mondiale nella produzione di dispositivi e device per il controllo remoto in ambito trasporti building e Ice, e Telcavoip International Ltd (www.Telcavoip.net) che garantirà, tramite l’utilizzo della propria rete dati IoT M2M (Machine To Machine), il servizio di telecontrollo e gestione ...

Alla Sapienza c’è una cattedra offerta dal re del Bahrain. Che in paTria viola i diritti umani : All’università di Roma “Sapienza” c’è una cattedra dal titolo particolare: si chiama “Re Hamad per il dialogo inter-religioso e la coesistenza pacifica”. Il titolare è il professor Alessandro Saggioro. La cattedra, inaugurata il 5 novembre, “è stata concepita” – si legge nei documenti ufficiali – “per la formazione e il coinvolgimento dei giovani di ogni parte del mondo al fine di contribuire a combattere ...

Cinema in PediaTria - si accelera sul progetto grazie alla donazione delle Acciaierie : TERNI Sta per diventare realtà il progetto di una sala Cinema all'interno della Pediatria dell'ospedale di Terni, promosso dall'Associazione I Pagliacci e dall'Azienda ospedaliera ospedaliera di ...

Manovra - Tria : reddito e quota 100 partiranno ad aprile. Maxiemendamento alla bollinatura : Lo stand by sul Maxiemendamento si spiega con la necessaria 'bollinatura' della Ragioneria dello Stato, come confermato alla commissione dal viceministro all'Economia Massimo Garavaglia. L'...

Manovra - Tria : reddito e quota 100 partiranno ad aprile. Maxiemendamento alla bollinatura : Lo stand by in commissione Bilancio sulle modifiche che recepiscono l’intesa sui conti tra Roma e Bruxelles si spiega con la necessaria verifica delle coperture della Ragioneria dello Stato, come confermato dal viceministro all'Economia Massimo Garavaglia...

ConfindusTria Centro Adriatico - grande partecipazione alla Conviviale degli Auguri : Come sai la Camera ha già deliberato alcune linee generali di azione per veicolare nuove risorse al mondo delle imprese e in questo il ruolo delle associazioni sarà determinante." Soddisfatto il ...

Il governo traballa? Come hanno beccato Tria a notte fonda : roba forte : Il governo balla? Tria di più. Il sito Spraynews ha pizzicato il ministro dell'economia scatenato più che mai in un locale che affaccia sul Colosseo. Peccato durante le serata il locale fosse diviso in due fazioni: un 50esimo compleanno, di tal Daniela, a cui Tria era inviato, e ...

Fino alla fine : tra Bruxelles e Roma accordo al massimo entro domenica - Tria rimane lì fino a missione compiuta : Incontro "super-costruttivo", cauto ottimismo, di certo questo è "l'ultimo miglio" della lunga e complicata trattativa tra Unione Europea e Italia sulla manovra economica bocciata dalla Commissione. Dopo l'incontro tra Giovanni Tria e Pierre Moscovici qui a Bruxelles, dal ministero del Tesoro sottolineano la cornice positiva della nuova negoziazione iniziata ieri sulla base del nuovo documento di bilancio portato da Giuseppe Conte a Jean ...

Manovra - nuovi tagli alla spesa deficit limato al 2 - 05%. Tria : la politica scelga : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che oggi accompagnerà Conte, ha detto fuori dai denti che a questo punto 'la scelta è politica'. Nelle ultime 24 ore i vertici tecnici si sono susseguiti. Il ...

Manovra - Tria : «Ridurrei il deficit ma la decisione spetta alla politica» : Tria, possibile evitare procedura Ue,spetta a politica Dopo essere stato al fianco del premier durante le comunicazioni in Aula a Montecitorio, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha invece ...

Manovra - Tria : "Ridurre il deficit preferibile. Ora la decisione spetta alla politica" : Rep "deficit all'1,95%". L'ultima offerta dell'Europa all'Italia di TOMMASO CIRIACO e CARMELO LOPAPA

San Nilo Grottaferrata (basket - C Gold) - Tretta : «Momento magico - ma occhio alla PeTriana» : Roma – La serie C Gold del San Nilo Grottaferrata è in un momento magico. Otto vittorie consecutive per la squadra dei coach Stefano Busti e Matteo Apa (nove su dieci partite totali) e primo posto solitario confermato anche dopo il match di sabato scorso contro la Stella Azzurra Viterbo, sconfitta col punteggio di 91-74. «Loro sono partiti bene e soprattutto nel primo tempo ci hanno creato delle difficoltà – dice il play classe 1989 Marco ...

"Riallacciato con Salvini - tocca a Di Maio". Intervista a Vincenzo Boccia - presidente di ConfindusTria : Solo pochi giorni fa da Lega e M5S arrivavano solo parole di delegittimazione, ora Confindustria e le imprese sono tornate al centro del villaggio. Addirittura contese dagli azionisti di Governo. Da Matteo Salvini, che ha incontrato al Viminale 15 associazioni di categoria per ascoltare le ragioni del mondo produttivo, ha preso appunti sulle proposte formulate dalle imprese, promettendo di dare risposta alla loro principale preoccupazione: la ...