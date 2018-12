Trame Il Segreto | Julieta e Saul scoprono che Francisca e Raimundo sono in manicomio

Trame Il Segreto : Severo e Carmelo uccidono lo stalker di Adela : Nuovo appuntamento con le notizie de Il Segreto, la soap opera di grande successo in Italia. Le anticipazioni delle puntate in onda a breve su Canale 5 svelano che Severo e Carmelo decideranno di vendicare Adela. La coppia di amici, infatti, organizzerà un piano per porre fine alla vita di Basilio, lo stalker che aveva ferito in modo grave la maestra. Il Segreto: Adela aggredita da Basilio Adela diventerà la protagonista delle nuove puntate de ...

Il Segreto - Trame al 4 gennaio : Fernando cerca di far aprire gli occhi a Julieta : Lunedì 31 dicembre comincia una nuova settimana piena di colpi di scena per i milioni di telespettatori italiani interessati a scoprire cosa accadrà intorno al rapporto tra Prudencio e Julieta. La giovane donna ha creduto alla buona fede dell'Ortega, ma è a conoscenza di cosa può essere capace il fratello di Saul. Intanto Severo e Irene sono pronti per fare un passo importante nella loro relazione. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a ...

Beautiful Trame puntate americane - anticipazioni : il segreto di Flo : anticipazioni Beautiful, puntate straniere: chi è Flo? Il successo di Beautiful è inarrestabile in tutto il mondo. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che presto arriveranno nuovi personaggi a rendere ancora più avvincente la trama della famosa soap opera. Innanzitutto tornerà Taylor. La psichiatra, dopo tante delusioni, troverà di nuovo l’amore. Il prescelto sarà un ginecologo, Reese, padre di Joe, la nuova modella della ...

Anticipazioni ll Segreto - Trame puntate spagnole : il ritorno : Il Segreto, Anticipazioni puntate straniere: il ritorno di Emilia e Alfonso Il Segreto, di recente, ha detto addio a due personaggi storici della soap: Emilia e Alfonso. La coppia è stata costretta a fuggire per non finire in carcere. Emilia e Alfonso, infatti, hanno ucciso il generale Perez de Ayala dopo che questi li aveva torturati in prigione. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il ritorno di Emilia e Alfonso a Puente Viejo. ...

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dall’1 al 4 gennaio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO dall’1 al 4 gennaio 2019: Fernando si presenta alla festa di nozze di Irene e Severo per consegnare loro un regalo particolare: una busta da parte di Donna Francisca, contenente tantissimo denaro. Santacruz rifiuta sdegnato la cifra e dice a Fernando di dare tutte la cifra a don Berengario e don Anselmo, in modo tale che possano destinarla ai compaesani più bisognosi. Più tardi, ...

Trame Il Segreto : Elsa è viva e torna a Puente Viejo - Isaac sconvolto : torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, che narra le vicende degli abitanti di un piccolo borgo iberico. Le Trame dei nuovi episodi svelano che un personaggio creduto morto arriverà a Puente Viejo. Stiamo parlando di Elsa Laguna, interpretata da Alejandra Meco, già vista nei panni di Teresa Sierra in "Una Vita". La rediviva, infatti, sconvolgerà la vita di Isaac e Antolina, che nel ...

Il Segreto - Trame al 28/12 : Mesia semina il panico alle nozze di Severo e Irene : Appuntamento con le anticipazioni delle nuove puntate della soap Il Segreto con grandi colpi di scena. In occasione delle festività, la telenovela iberica subirà delle variazioni nella programmazione: il 24 e il 26 dicembre infatti non andrà in onda, mentre il giorno di Natale assisteremo alla puntata serale su rete 4. Nella settimana dal 25 dicembre al 28 dicembre, grande festa per il matrimonio tra Irene e Severo, osteggiato sino all'ultimo da ...

Il Segreto - Trame : Julieta rimanda le nozze - Fernando vuole lasciare Puente Viejo : Torna l'appuntamento con le news su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che intrattiene ogni giorno quasi 3 milioni di telespettatori su Canale 5. Le trame delle puntate, in onda in questo periodo in Spagna, svelano che Julieta Uriarte si sentirà minacciata da qualcuno di misterioso, mentre Fernando prenderà una decisione che rattristerà Maria. Il Segreto, anticipazioni: Fernando lascia Puente Viejo? Elsa deciderà di incontrare ...

Trame Il Segreto : Fernando aiuterà Raimundo a fuggire dal manicomio : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra che appassiona milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Fernando Mesia, interpretato dall'attore iberico Carlos Serrano. L'ex marito di Maria, infatti, dimostrerà di essere contrario ai modi cruenti usati da Fulgencio nei confronti di Raimundo e Francisca, tanto da aiutare questi ultimi a ...

Trame Il Segreto : i figli di Maria dati per dispersi - Francisca ha un malore : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, in onda dal 24 al 26 dicembre in Spagna, svelano che Maria apprenderà del coinvolgimento in un incidente dei suoi bambini, mentre Donna Francisca accuserà un malore dopo essere tornata alla Casona. Il Segreto, anticipazioni spagnole: i figli di Maria hanno avuto un incidente Elsa non ...

Il segreto - Julieta vuole vendetta per Saul : anticipazioni Trame 27 e 28 dicembre : Appuntamento doppio e straordinario per Il segreto, la soap opera spagnola che narra delle misteriose vicende che si dipanano in quel di Puente Viejo: la serie va in onda solamente giovedì 27 e venerdì 28 dicembre su Canale 5 alle 15.40.per via delle festività natalizie e del loro palinsesto ad hoc che causa la cancellazione delle puntate di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 dicembre. Attenzione anche al cambio di orario: Il segreto non va ...

Trame Il Segreto : Julieta contro il marito per non averla difesa dalle offese di Fernando : Lunedì 24 dicembre ha inizio la settimana natalizia con la soap opera spagnola 'Il Segreto' che vede nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 28 dicembre, rivelano che Mauricio si impegna in prima persona per convincere Fernando a non mettere degli ostacoli nella realizzazione del matrimonio di Severo e Irene. Julieta, dal canto suo ha preso la folle decisione di ...

Trame Il Segreto : Prudencio convince Julieta che Francisca è coinvolta nella morte di Saul : Questa settimana precedente alle festività di Natale vede nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi della soap opera spagnola, 'Il Segreto'. La vicenda principale continua a ruotare intorno alla figura di Julieta che viene costretta a rinunciare al suo amore per Saul, ucciso per mano del fratello. Le anticipazioni della puntata in onda venerdì 21 dicembre rivelano che l'Uriarte ha cominciato la ricerca dell'Ortega sebbene non abbia ottenuto ...

Trame Il Segreto : Fernando interrompe le nozze di Severo e Irene - la fuga di Elsa : Prosegue l’appuntamento con l’appassionante telenovela di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra. Il malvagio Fernando Mesia dopo aver fatto credere a Raimundo Ulloa di non avere nessuna intenzione di mandare a monte il matrimonio di Severo Santacruz e Irene Campuzano si presenterà al lieto evento. La new entry Elsa Laguna invece mentre il suo promesso sposo si lascerà andare alla passione con la sua ex ...