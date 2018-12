Tragedia calcio | muore tifoso dell' inter dopo tafferugli | il questore ' no alle trasferte'

Tragedia a Corinaldo - rinviate tutte le partite di calcio : «Vorrei esprimere a nome mio e di tutto il Coni Marche ha detto il presidente Fabio Luna il cordoglio del mondo sportivo per l'immane Tragedia accaduta nella notte a Corinaldo. Con immensa tristezza ...

Tragedia nel mondo del calcio internazionale : giovane talento ritrovato morto in un fiume : Aleksey Lomakin è morto per assideramento Il mistero sulla scomparsa di Aleksey Lomakin , giovane talento del Lokomotiv Mosca, si è concluso nel modo peggiore. Il trequartista della formazione russa è ...

Tragedia nel mondo del calcio : portiere ucciso a colpi di pistola dopo una lite in un bar [NOME e DETTAGLI] : Non si arrestano le tragedie che colpiscono il mondo del calcio. L’ultima fa riferimento all’omicidio di un portiere, morto sotto i colpi di un’arma da fuoco dopo una lite in un bar. Sarebbe stata proprio questa la causa scatenante: una discussione accesa per qualche parola di troppo è costata la vita al portiere honduregno Óscar Seín Munguía Zelaya, 27enne in forza al Club Deportivo y Social Vida. Il calciatore era con ...

Calcio - Tragedia nel mondo dilettantistico : trovato morto Fabiano Colucci dell’Asd Martina. Il giocatore aveva 19 anni : Un fulmine a ciel sereno ha scosso il mondo del Calcio dilettantistico. Fabiano Colucci, calciatore 19enne del Martina (compagine militante in Promozione) è stato trovato privo di vita nel garage della propria casa. Come riporta gazzetta.it, è stato il capitano della squadra Marco Amato a ritrovare il corpo esanime del suo compagno di squadra con profondo sgomento. Non si conoscono ancora le cause della morte ma secondo le prime testimonianze ...

Tragedia in Perù – Bus finisce in un dirupo : trasportava una squadra di calcio di bambini - almeno 7 morti : Tragedia in Perù: un autobus che trasportava una squadra di calcio di bambini è finito in un dirupo. almeno sette i morti almeno sette persone sono rimaste uccise, la maggior parte bambini, in Perù in un incidente stradale in cui un autobus che trasportava tra gli altri i componenti di una squadra di calcio di bambini è precipitato in un dirupo. Lo ha resto noto il Ministero della interni peruviano. Sei dei morti sono calciatori di età ...

Calcio - Tragedia per il Leicester : dopo la partita cade e va in fiamme elicottero con a bordo il patron : Doveva essere un normale sabato di Premier League in Inghilterra. E invece si è trasformato di colpo in una catastrofe per il Leicester, la città inglese e i suoi tifosi. Poco dopo il fischio finale del match pareggiato in casa 1-1 contro il West Ham, l’elicottero sul quale viaggiava Vichai Srivaddhanaprabha, proprietario del club inglese entrato di diritto nella storia del Calcio per aver vinto nel 2016 contro ogni pronostico la Premier League ...