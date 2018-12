Tragedia a San Siro : morto il tifoso interista investito da un suv di supporter napoletani : Tragedia nei pressi di San Siro prima di Inter-Napoli: è morto, per la gravi ferite riportate, il tifoso interista Daniele Belardinelli investito da un suv di supporter napoletani. Inutile il ricovero ...

Tragedia Piazza San Carlo - lettera di uno dei responsabili : “Chiedo scusa - non doveva andare così” : Aymen H., uno dei responsabili della Tragedia di Piazza San Carl di Torino del 3 giugno 2017, in una lettera chiede scusa a tutti: "Non basterebbero tutte le scuse di questo mondo per farsi perdonare le conseguenze causate quella sera, non doveva andare così, ed è incredibile come la vita sappia essere così cattiva".Continua a leggere

Una rapina finita in Tragedia - medico molisano ucciso in Venezuela : ... originario di Santa Croce di Magliano, docente all'Università di Caracas, insignito lo scorso anno del titolo di ambasciatore dei molisani nel Mondo. "Si tratta di Armando Andrea Basile " riporta ...

Tragedia in discoteca a Corinaldo - Fedez : “Bisogna controllare i locali che pensano a sbigliettare e se ne fregano della sicurezza” : “Non si può morire per andare a un concerto“. A dirlo è Fedez, che sul suo profilo Instagram ha parlato della morte di cinque ragazzi e una mamma in una discoteca di Corinaldo, nell’anconetano, dove era stato spruzzato dello spray al peperoncino. “Bisogna stare attenti alle discoteche, bisogna controllarle perché – ha spiegato – molto spesso riempiono a tappo i posti solo per sbigliettare e non glie ne frega niente ...

Ad Assandira l'agriturismo è una Tragedia : Gavino Ledda con orbace e doppietta. E le comparse in vestiti estivi avvolte in coperte militari. Sul set del nuovo film di Salvatore Mereu. Che spiega perché la storia di una trappola per stranieri racconta la Sardegna che cambia

Tragedia sulla strada Antrosano - Magliano dei Marsi - in incidente stradale muore 19enne : L'Aquila - Ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto sulla strada che collega Antrosano, frazione di Avezzano (L'Aquila) a Magliano dei Marsi. Si tratta di un giovane di 19 anni di Avezzano, che per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che ne hanno accertato il ...

Amici - il dramma di Alessandro Casillo : 'Mi butto giù' - ricorda la sua ex e finisce in Tragedia : Ogni volta che Alessandro Casillo ripensa alla sua ex fidanzata non riesce a trattenere le lacrime: il cantante di Amici , il programma di Maria De Filippi su Canale 5, cerca di evitare di parlare di ...

San Giuliano di Puglia - a 16 anni dalla Tragedia una verità difficile : Sono passati 16 anni, erano le 11:33 del 31 ottobre 2002, il Molise fu colpito da una scossa di magnitudo 5.4, l’ epicentro vicino al comune di San Giuliano di Puglia. Il terremoto fu avvertito in una vasta area dell’Italia centro-meridionale e provocò danni significativi solo nell’area vicino all’epicentro e nel paese di San Giuliano, ma crollo solo la scuola elementare, perche? Nel crollo morirono 27 bambini e una maestra. Il Sindaco, i ...

Boissano - Tragedia in casa : uccide la moglie e poi tenta di togliersi la vita : Prima ha ucciso la moglie nel sonno e poi ha tentato di suicidarsi. La tragedia si è consumata questa mattina a Boissano, nel Savonese. Secondo quanto ricostruito l’uomo, un 47enne, avrebbe ucciso la compagna di 42 anni stangolandola, una volta compiuto il gesto avrebbe avvertito la sorella al telefono. A quel punto l’uomo sarebbe sceso in cantina con l’obiettivo di togliersi la vita tagliandosi le vene. Il pronto intervento ...

