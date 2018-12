Traffico Roma del 27-12-2018 ore 18 | 30

Traffico Roma del 27-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA ED APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA VIA C. COLOMBO E LA RomaNINA. INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24, IN DIREZIONE SAN ...

Traffico Roma del 27-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA ED APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA VIA C. COLOMBO E LA RomaNINA. INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24, IN DIREZIONE SAN ...

Traffico Roma del 27-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ECODE PER INCIDENTE DA VIA APPIA A VIA ARDATINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI LARGO SETTIMIO PASSAMONTI IN DIREZIONE VIA SALARIA; SI TRATTA DI UN INCIDENTE A CATENA CON CINQUE VEICOLI ...

Traffico Roma del 27-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ECODE PER INCIDENTE DA VIA APPIA A VIA ARDATINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI LARGO SETTIMIO PASSAMONTI IN DIREZIONE VIA SALARIA; SI TRATTA DI UN INCIDENTE A CATENA CON CINQUE VEICOLI ...

Traffico Roma del 27-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ECODE PER INCIDENTE DA VIA APPIA A VIA ARDATINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI LARGO SETTIMIO PASSAMONTI IN DIREZIONE VIA SALARIA; SI TRATTA DI UN INCIDENTE A CATENA CON CINQUE VEICOLI ...

Traffico Roma del 27-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE Traffico RALLENTATO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA CASTELNUOVO DI PORTO E IL GRA, PER UNA MANIFESTAZIONE. SI STA IN CODA POI NELLA PARTE FINALE DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO AL GRA. Traffico RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA ...

Traffico Roma del 27-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE Traffico RALLENTATO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA CASTELNUOVO DI PORTO E IL GRA, PER UNA MANIFESTAZIONE. SI STA IN CODA POI NELLA PARTE FINALE DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO AL GRA. Traffico RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA ...

Traffico Roma del 27-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA TANGENZIALE EST: IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, PER LAVORI, TRA VIA TIBURTINA E VIA NOMENTANA E VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E L‘ALLACCIAMENTO ALLA A24 Roma-TERAMO E POI TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE. CODE POI SULLA VIA SALARIA: FRA VIA DEI ...

Traffico Roma del 27-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA TANGENZIALE EST: IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, PER LAVORI, TRA VIA TIBURTINA E VIA NOMENTANA E VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E L‘ALLACCIAMENTO ALLA A24 Roma-TERAMO E POI TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE. CODE POI SULLA VIA SALARIA: FRA VIA DEI ...

Traffico Roma del 27-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER VIA DI TOR BELLA MONACA. NON DISTANTE, PER UN ALTRO INCIDENTE, ALTRE CODE LUNGO VIA PRENESTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’ACQUA VERGINE, NELLE DUE DIREZIONI DI ...

Traffico Roma del 27-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER VIA DI TOR BELLA MONACA. NON DISTANTE, PER UN ALTRO INCIDENTE, ALTRE CODE LUNGO VIA PRENESTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’ACQUA VERGINE, NELLE DUE DIREZIONI DI ...

Traffico Roma del 27-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER VIA DI TOR BELLA MONACA. NON DISTANTE, PER UN ALTRO INCIDENTE, ALTRE CODE LUNGO VIA PRENESTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’ACQUA VERGINE, NELLE DUE DIREZIONI DI ...

Traffico Roma del 27-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULL’INTERA RETE VIARIA RomaNA. SEGNALIAMO COMUNQUE UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER IL QUALE SI RALLENTA SUBITO DOPO L’USCITA DI VIA DI TOR BELLA MONACA. NEL POMERIGGIO POSSIBILI ...

Traffico Roma del 27-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULL’INTERA RETE VIARIA RomaNA. SEGNALIAMO COMUNQUE UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER IL QUALE SI RALLENTA SUBITO DOPO L’USCITA DI VIA DI TOR BELLA MONACA. NEL POMERIGGIO POSSIBILI ...