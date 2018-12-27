Traffico Roma del 27-12-2018 ore 16 | 30

Traffico Roma del 27-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ECODE PER INCIDENTE DA VIA APPIA A VIA ARDATINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI LARGO SETTIMIO PASSAMONTI IN DIREZIONE VIA SALARIA; SI TRATTA DI UN INCIDENTE A CATENA CON CINQUE VEICOLI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE Traffico RALLENTATO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA CASTELNUOVO DI PORTO E IL GRA, PER UNA MANIFESTAZIONE. SI STA IN CODA POI NELLA PARTE FINALE DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO AL GRA. Traffico RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE Traffico RALLENTATO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA CASTELNUOVO DI PORTO E IL GRA, PER UNA MANIFESTAZIONE. SI STA IN CODA POI NELLA PARTE FINALE DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO AL GRA. Traffico RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA TANGENZIALE EST: IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, PER LAVORI, TRA VIA TIBURTINA E VIA NOMENTANA E VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E L‘ALLACCIAMENTO ALLA A24 Roma-TERAMO E POI TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE. CODE POI SULLA VIA SALARIA: FRA VIA DEI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA TANGENZIALE EST: IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, PER LAVORI, TRA VIA TIBURTINA E VIA NOMENTANA E VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E L‘ALLACCIAMENTO ALLA A24 Roma-TERAMO E POI TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE. CODE POI SULLA VIA SALARIA: FRA VIA DEI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER VIA DI TOR BELLA MONACA. NON DISTANTE, PER UN ALTRO INCIDENTE, ALTRE CODE LUNGO VIA PRENESTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’ACQUA VERGINE, NELLE DUE DIREZIONI DI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER VIA DI TOR BELLA MONACA. NON DISTANTE, PER UN ALTRO INCIDENTE, ALTRE CODE LUNGO VIA PRENESTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’ACQUA VERGINE, NELLE DUE DIREZIONI DI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER VIA DI TOR BELLA MONACA. NON DISTANTE, PER UN ALTRO INCIDENTE, ALTRE CODE LUNGO VIA PRENESTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’ACQUA VERGINE, NELLE DUE DIREZIONI DI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULL’INTERA RETE VIARIA RomaNA. SEGNALIAMO COMUNQUE UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER IL QUALE SI RALLENTA SUBITO DOPO L’USCITA DI VIA DI TOR BELLA MONACA. NEL POMERIGGIO POSSIBILI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULL’INTERA RETE VIARIA RomaNA. SEGNALIAMO COMUNQUE UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER IL QUALE SI RALLENTA SUBITO DOPO L’USCITA DI VIA DI TOR BELLA MONACA. NEL POMERIGGIO POSSIBILI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE IN QUESTE PREIME ORE DEL MATTINO SULL’INTERA RETE VIARIA RomaNA. UN INCIDENTE PERO’ LO SEGNALIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE PER IL QUALE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELL SVINCOLO DI VIA DI TOR BELLA MONACA. NEL POMERIGGIO POSSIBILI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE IN QUESTE PREIME ORE DEL MATTINO SULL’INTERA RETE VIARIA RomaNA. UN INCIDENTE PERO’ LO SEGNALIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE PER IL QUALE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELL SVINCOLO DI VIA DI TOR BELLA MONACA. NEL POMERIGGIO POSSIBILI ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. ANCORA Traffico SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI RALLENTA DA MONTEPORZIO CATONE FINO AL GRANDE RACCORDO ANULARE. PIÙ SCORREVOLE IL Traffico SU LUNGOTEVERE SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DEL QUARTIERE FLAMINIO. È IN CORSO L’INCONTRO DI CALCIO “Roma-SASSUOLO” ALLO STADIO ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. ANCORA Traffico SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI RALLENTA DA MONTEPORZIO CATONE FINO AL GRANDE RACCORDO ANULARE. PIÙ SCORREVOLE IL Traffico SU LUNGOTEVERE SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DEL QUARTIERE FLAMINIO. È IN CORSO L’INCONTRO DI CALCIO “Roma-SASSUOLO” ALLO STADIO ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DA SETTEBAGNI ALLO SVINCOLO PER IL GRANDE RACCORDO ANULARE. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA MONTEPORZIO CATONE FINO AL RACCORDO SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 16 | 30
VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 16:30 (Di giovedì 27 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ECODE PER INCIDENTE DA VIA APPIA A VIA ARDATINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI LARGO SETTIMIO PASSAMONTI IN DIREZIONE VIA SALARIA; SI TRATTA DI UN INCIDENTE A CATENA CON CINQUE VEICOLI COINVOLTI; . RICORDIAMO CHE IN TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SALARIA E’ ANCORA CHIUSA SIA LA COMPLANARE CHE LO SVINCOLO PER LA A24 Roma L’AQUILA SEMPRE IN TANGENZIALE MA IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DA VIA TIBURTINA AL BIVIO COON LA A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCCIO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO. INFINE CI SPOSTIAMO SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI DAL BIVIO PER VIA ...
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