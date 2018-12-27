Traffico Roma del 27-12-2018 ore 11 | 30

Traffico Roma del 27-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER VIA DI TOR BELLA MONACA. NON DISTANTE, PER UN ALTRO INCIDENTE, ALTRE CODE LUNGO VIA PRENESTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’ACQUA VERGINE, NELLE DUE DIREZIONI DI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER VIA DI TOR BELLA MONACA. NON DISTANTE, PER UN ALTRO INCIDENTE, ALTRE CODE LUNGO VIA PRENESTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’ACQUA VERGINE, NELLE DUE DIREZIONI DI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER VIA DI TOR BELLA MONACA. NON DISTANTE, PER UN ALTRO INCIDENTE, ALTRE CODE LUNGO VIA PRENESTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’ACQUA VERGINE, NELLE DUE DIREZIONI DI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULL’INTERA RETE VIARIA RomaNA. SEGNALIAMO COMUNQUE UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER IL QUALE SI RALLENTA SUBITO DOPO L’USCITA DI VIA DI TOR BELLA MONACA. NEL POMERIGGIO POSSIBILI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULL’INTERA RETE VIARIA RomaNA. SEGNALIAMO COMUNQUE UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER IL QUALE SI RALLENTA SUBITO DOPO L’USCITA DI VIA DI TOR BELLA MONACA. NEL POMERIGGIO POSSIBILI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE IN QUESTE PREIME ORE DEL MATTINO SULL’INTERA RETE VIARIA RomaNA. UN INCIDENTE PERO’ LO SEGNALIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE PER IL QUALE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELL SVINCOLO DI VIA DI TOR BELLA MONACA. NEL POMERIGGIO POSSIBILI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE IN QUESTE PREIME ORE DEL MATTINO SULL’INTERA RETE VIARIA RomaNA. UN INCIDENTE PERO’ LO SEGNALIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE PER IL QUALE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELL SVINCOLO DI VIA DI TOR BELLA MONACA. NEL POMERIGGIO POSSIBILI ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. ANCORA Traffico SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI RALLENTA DA MONTEPORZIO CATONE FINO AL GRANDE RACCORDO ANULARE. PIÙ SCORREVOLE IL Traffico SU LUNGOTEVERE SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DEL QUARTIERE FLAMINIO. È IN CORSO L’INCONTRO DI CALCIO “Roma-SASSUOLO” ALLO STADIO ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. ANCORA Traffico SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI RALLENTA DA MONTEPORZIO CATONE FINO AL GRANDE RACCORDO ANULARE. PIÙ SCORREVOLE IL Traffico SU LUNGOTEVERE SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DEL QUARTIERE FLAMINIO. È IN CORSO L’INCONTRO DI CALCIO “Roma-SASSUOLO” ALLO STADIO ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DA SETTEBAGNI ALLO SVINCOLO PER IL GRANDE RACCORDO ANULARE. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA MONTEPORZIO CATONE FINO AL RACCORDO SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DA SETTEBAGNI ALLO SVINCOLO PER IL GRANDE RACCORDO ANULARE. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA MONTEPORZIO CATONE FINO AL RACCORDO SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. PIÙ Traffico NELLA CAPITALE RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO SOPRATTUTTO PER L’INCONTRO DI CALCIO “Roma-SASSUOLO” ALLO STADIO OLIMPICO. SULLA TANGENZIALE EST SI VIAGGIA IN CODA DA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORITIVI IN DIREZIONE STADIO. RALLENTAMENTI SU VIA ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. PIÙ Traffico NELLA CAPITALE RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO SOPRATTUTTO PER L’INCONTRO DI CALCIO “Roma-SASSUOLO” ALLO STADIO OLIMPICO. SULLA TANGENZIALE EST SI VIAGGIA IN CODA DA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORITIVI IN DIREZIONE STADIO. RALLENTAMENTI SU VIA ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. LA GIORNATA DI SANTO STEFANO PROCEDE SENZA PARTICOLARI PROBLEMI PER GLI AUTOMOBILISTI RomaNI. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. CIRCOLAZIONE PIÙ SOSTENUTA DA LUNGOTEVERE AVENTINO A LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA VERSO IL ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. LA GIORNATA DI SANTO STEFANO PROCEDE SENZA PARTICOLARI PROBLEMI PER GLI AUTOMOBILISTI RomaNI. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. CIRCOLAZIONE PIÙ SOSTENUTA DA LUNGOTEVERE AVENTINO A LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA VERSO IL ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 11 | 30
VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 11:30 (Di giovedì 27 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA TANGENZIALE EST: IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, PER LAVORI, TRA VIA TIBURTINA E VIA NOMENTANA E VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E L‘ALLACCIAMENTO ALLA A24 Roma-TERAMO E POI TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE. CODE POI SULLA VIA SALARIA: FRA VIA DEI PRATI FISCALI E VIA MONTEVARCHI, IN DIREZIONE DEL G.R.A. Traffico INVECE RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: RITARDI SULLA LINEA METRO B/B1, PER UN PROBLEMA TECNICO PRESSO LA STAZIONE SAN PAOLO.; DALLE 8:00 IL Traffico FERROVIARIO FRA COCULLO E ANVERSA (LINEA FL2, Roma – SULMONA) È SOSPESO PER UN INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO PASSEGGERI REGIONALE. IN CORSO LE ...
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romadailynews : Traffico Roma del 27-12-2018 ore 11:30: VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 11:20… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2018 ore 11:30', su #spreaker… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 27-12-2018 ore 11:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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