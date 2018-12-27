Traffico Roma del 27-12-2018 ore 09 | 30

Traffico Roma del 27-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULL’INTERA RETE VIARIA RomaNA. SEGNALIAMO COMUNQUE UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER IL QUALE SI RALLENTA SUBITO DOPO L’USCITA DI VIA DI TOR BELLA MONACA. NEL POMERIGGIO POSSIBILI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULL’INTERA RETE VIARIA RomaNA. SEGNALIAMO COMUNQUE UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER IL QUALE SI RALLENTA SUBITO DOPO L’USCITA DI VIA DI TOR BELLA MONACA. NEL POMERIGGIO POSSIBILI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE IN QUESTE PREIME ORE DEL MATTINO SULL’INTERA RETE VIARIA RomaNA. UN INCIDENTE PERO’ LO SEGNALIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE PER IL QUALE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELL SVINCOLO DI VIA DI TOR BELLA MONACA. NEL POMERIGGIO POSSIBILI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE IN QUESTE PREIME ORE DEL MATTINO SULL’INTERA RETE VIARIA RomaNA. UN INCIDENTE PERO’ LO SEGNALIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE PER IL QUALE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELL SVINCOLO DI VIA DI TOR BELLA MONACA. NEL POMERIGGIO POSSIBILI ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. ANCORA Traffico SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI RALLENTA DA MONTEPORZIO CATONE FINO AL GRANDE RACCORDO ANULARE. PIÙ SCORREVOLE IL Traffico SU LUNGOTEVERE SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DEL QUARTIERE FLAMINIO. È IN CORSO L’INCONTRO DI CALCIO “Roma-SASSUOLO” ALLO STADIO ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. ANCORA Traffico SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI RALLENTA DA MONTEPORZIO CATONE FINO AL GRANDE RACCORDO ANULARE. PIÙ SCORREVOLE IL Traffico SU LUNGOTEVERE SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DEL QUARTIERE FLAMINIO. È IN CORSO L’INCONTRO DI CALCIO “Roma-SASSUOLO” ALLO STADIO ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DA SETTEBAGNI ALLO SVINCOLO PER IL GRANDE RACCORDO ANULARE. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA MONTEPORZIO CATONE FINO AL RACCORDO SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DA SETTEBAGNI ALLO SVINCOLO PER IL GRANDE RACCORDO ANULARE. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA MONTEPORZIO CATONE FINO AL RACCORDO SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. PIÙ Traffico NELLA CAPITALE RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO SOPRATTUTTO PER L’INCONTRO DI CALCIO “Roma-SASSUOLO” ALLO STADIO OLIMPICO. SULLA TANGENZIALE EST SI VIAGGIA IN CODA DA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORITIVI IN DIREZIONE STADIO. RALLENTAMENTI SU VIA ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. PIÙ Traffico NELLA CAPITALE RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO SOPRATTUTTO PER L’INCONTRO DI CALCIO “Roma-SASSUOLO” ALLO STADIO OLIMPICO. SULLA TANGENZIALE EST SI VIAGGIA IN CODA DA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORITIVI IN DIREZIONE STADIO. RALLENTAMENTI SU VIA ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. LA GIORNATA DI SANTO STEFANO PROCEDE SENZA PARTICOLARI PROBLEMI PER GLI AUTOMOBILISTI RomaNI. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. CIRCOLAZIONE PIÙ SOSTENUTA DA LUNGOTEVERE AVENTINO A LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA VERSO IL ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. LA GIORNATA DI SANTO STEFANO PROCEDE SENZA PARTICOLARI PROBLEMI PER GLI AUTOMOBILISTI RomaNI. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. CIRCOLAZIONE PIÙ SOSTENUTA DA LUNGOTEVERE AVENTINO A LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA VERSO IL ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONPOMERIGGIO DALLA REDAZIONE. ATMOSFERA NATALIZIA SULLA CITTÀ DI Roma DOVE IL Traffico È REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE. PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA 370 VICINO VIA DELL’IMBRECCIATO DOVE COMUNQUE NON SI SEGNALANO PARTICOLARi DISAGI ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 14.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI,bUON POM BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’, Traffico REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO.PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITA’ DI ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN GENERALE È SCORREVOLE IL Traffico A Roma , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 QUALCHE SPOSTAMENTO IN PIÙ SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI TRA ANAGNINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI ANCHE IN TANGENZIALE VERSO SAN ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 09 | 30
VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 09:30 (Di giovedì 27 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER VIA DI TOR BELLA MONACA. NON DISTANTE, PER UN ALTRO INCIDENTE, ALTRE CODE LUNGO VIA PRENESTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’ACQUA VERGINE, NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA. ALTRO INCIDENTE IN VIA DEL CIRCO MASSIMO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GRECA. POSSIBILI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE. SULLE ALTRE STRADE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMATICHE. POSSIBILI DISAGI PER LA CIRCOLAZIONE, DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 13:00, IN PIAZZA ODERICO DA PORDENONE, NEI PRESSI DELLA SEDE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE LAZIO DOVE SI SVOLGERÀ UNA MANIFESTAZIONE IN FORMA STATICA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA ...
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