Torino | Iago Falque libero e bello | ' Così | contro tutti senza avere paura'

Torino - che spettacolo : Nkoulou - De Silvestri e Iago stendono l'Empoli : Torino - I granata di Mazzarri battono 3-0 l'Empoli e continuano a rincorrere l'Europa. Il Toro annichilisce da subito i toscani: gara perfetta. Il tridente funziona, eccome. E ne benefica la manovra, ...

Sassuolo-Torino 1-1 : Belotti illude - Brignola pareggia al 92'. Gol annullato a Iago al 94' : Partita bloccata per 90', poi il finimondo. Brignola al 92' pareggia il vantaggio di Belotti, al 94' Iago Falque fa impazzire il Toro ma il Var annulla il gol per un fuorigioco precedente alla rete. ...

Torino - Mazzarri : "Iago da valutare. Var - ampliare il raggio d'azione" : Walter Mazzarri, tecnico del Torino. LaPresse Niente Sirigu e per Iago si decide domattina. Quindi Ichazo sicuro in porta e per Zaza si prospetta l'opportunità di cancellare l'erroraccio del derby, ...

Torino : Iago falque recuperato : ANSA, - Torino, 18 DIC - Walter Mazzarri recupera Iago falque in vista della sfida di sabato con il Sassuolo. Lo spagnolo, che ha saltato il derby della Mole per un problema muscolare, ha svolto ...

Infortunio Iago Falque - le ultime sulle condizioni dell’attaccante del Torino : Infortunio Iago Falque – L’attaccante del Torino, rimasto in tribuna nel derby contro la Juventus, è alle prese con un affaticamento. Nei giorni immediatamente precedenti alla partita ha provato a stringere i denti, ma alla fine Mazzarri ha preferito non rischiare. L’obiettivo è quello di riaverlo a disposizione per la partita contro il Sassuolo del 22 dicembre, quando i due club si giocheranno una prima fetta di Europa. ...

Torino-Juventus - Iago out? La mossa che ha in mente Walter Mazzarri : Torino-Juventus, si avvicina sempre di più l’inizio della 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che regala il derby della Mole. La Juventus è reduce dal ko in Champions League contro lo Young Boys mentre i granata dall’ottimo pareggio sul campo del Milan. Arrivano brutte notizie per i granata, infortunio di Iago Falque, Mazzarri deciderà domani se impiegare o meno l’attaccante. Le soluzioni ...

Infortunio Iago Falque - tegola Torino : gli aggiornamenti : Infortunio Iago Falque – Si avvicina sempre di più la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per le zone alte e basse della classifica. La partita più interessante è sicuramente quella tra Torino e Juventus, derby sentitissimo che non ha bisogno di presentazioni. La Juventus ha intenzione di continuare la corsa allo scudetto mentre i granata pensano di avvicinarsi alla zone altissime della classifica, nelle ...

Torino - problemi per Iago Falquè : potrebbe saltare la Juventus : Torino, Iago Falquè potrebbe saltare il derby contro la Juventus, un problema muscolare fa scattare l’allarme in casa granata Torino, problemi fisici per Iago Falquè in vista del derby di domani sera contro la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni pervenute da casa granata, l’attaccante spagnolo sarebbe alle prese con un affaticamento muscolare che potrebbe tenerlo lontano dal campo per qualche giorno, facendogli dunque ...

Torino - Iago Falque : “Sogno di vincere un trofeo in maglia granata. CR7? Un bene per la Serie A” : “Sogno di vincere un trofeo con la maglia granata. È difficile ma non impossibile, non ci poniamo limiti“. Queste le parole Iago Falque, fresco di rinnovo di contratto fino al 2022 con il Torino, in un’intervista a Goal.com. “Prolungare il contratto con il Torino – ha aggiunto l’attaccante spagnolo – è quasi una forma per concludere la mia carriera in granata. Sono molto contento, devo continuare ...

Torino - le cifre del rinnovo di Iago Falque : Il Torino ha ufficializzato nella giornata di ieri il rinnovo di Iago Falque fino al 2022. Come riporta La Gazzetta dello Sport , l'attaccante spagnolo guadagnerà 1,8 milioni di euro più bonus.

Torino - Iago Falque sarà granata fino al 2022 : La tanto attesa firma è arrivata: Iago Falque ha rinnovato il contratto con il Torino fino al 2022. Lo annuncia lo stesso fantasista spagnolo su Instagram. “Sono felice e orgoglioso – dice Falque – e, allo stesso tempo, sento la responsabilità di ripagare la fiducia che il presidente e i dirigenti del club hanno riposto in me. Grazie a tutti per il sostegno. Il meglio deve ancora arrivare”. L’attaccante, ...

Torino ufficiale il rinnovo di Iago Falque : contratto fino al 2022 : Il rinnovo era nell'aria, era stato lo stesso Iago Falque ha confermare in una conferenza stampa l'imminenza dell'accordo raggiunto col Torino pochi giorni fa. L'ufficialità era soltanto questione di ...

Torino - Iago Falque apre al rinnovo : “voglio stare qui” : Iago Falque ancora non rinnova col Torino, secondo lo spagnolo però dovrebbe essere solo questione di tempo “La volontà di rinnovare c’è, da parte mia e del club. Voglio stare qui, presto o tardi si farà“. Iago Falque apre in maniera decisa le porte al rinnovo col Torino, dopo che in estate le voci di mercato sono state molteplici. Sembrava infatti che il calciatore dovesse lasciare i granata, ma così evidentemente non ...

Torino - Iago Falque : 'Rinnovo? C'è volontà da parte mia e del club' : Torino - ' Il rinnovo di contratto? Ne stiamo parlando. La volontà c'è sia da parte mia che del club. Al Toro sto benissimo. Sono nella mia età migliore e voglio continuare a crescere: credo che qui ...