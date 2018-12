Tifoso ucciso | Belardinelli | ultrà di Varese con 2 daspo

Chi era il Tifoso ucciso prima di Inter-Napoli : dallo schiaffo a Sogliano alle medaglie vinte nella "scherma corta" : Per tutti a Varese era "Dede", uno dei capi della curva Nord biancorossa da sempre gemellata con quella dell'Inter. Daniele Belardinelli, 35 anni, era il punto di riferimento per gli ultrà del Varese, ...

Calcio : Tifoso ucciso - Questore assicura 'saremo durissimi' (2) : (AdnKronos) - Sono stati proprio i tifosi napoletani, evidenzia il Questore, a gridare che un uomo era a terra. Quest'ultimo è stato dunque soccorso e portato in auto al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo dove è stato sottoposto nella notte a un intervento, purtroppo inutile. "Non sappiamo chi

Calcio : Tifoso ucciso - Questore assicura 'saremo durissimi' : Milano, 27 dic. (AdnKronos) - Un "fatto gravissimo" e sicuramente una "azione organizzata" quella avvenuta la scorsa sera, prima che si disputasse al Meazza la partita Inter-Napoli. Un ragazzo ucciso, Daniele Belardinelli, 35 anni di Varese, travolto da quello che secondo gli investigatori sarebbe u

Libertadores : ucciso un Tifoso del River : ANSA, - ROMA, 13 DIC - Un tifoso del River Plate che, nella provincia di Misiones, stava festeggiando la vittoria della sua squadra nella finale della Libertadores contro i concittadini del Boca ...

Argentina sotto shock - Tifoso assassinato dopo il Clasico : “ucciso come un cane - solo perchè tifava River” : Copa Libertadores, un tifoso del River Plate è stato ucciso ed in punto di morte ha avuto modo di rivelare l’accaduto alla madre: “stavo solo festeggiando” Copa Libertadores, ci è scappato il morto: la tragedia adesso è completa. Una gara maledetta, caratterizzata da scontri durati oltre un mese, spostata poi in Spagna, ma ciò non ha evitato che un tifoso morisse per una partita di calcio. Ammazzato solo perchè tifava ...

Napoli - un violino per Ciro Esposito junior - nipote del Tifoso ucciso dall'ultrà della Roma : Un violino per Ciro Esposito junior, nipote del tifoso morto nel 2014 a seguito degli scontri che precedettero la finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico. A donare il violino, la Fondazione Cusani ...

Lo sfogo di un Tifoso del River Plate : "Ci avete ucciso il calcio - la Copa Libertadores mettetevela nel c..." : Per lui è stata una " cronaca di una morte annunciata ", parafrasando un altro Gabriel simbolo del Sud America, García Márquez : "Io mi arrendo, sono esausto, non ce la faccio più. Questo Paese è una ...

