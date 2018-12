Tifoso morto | 2 arresti per rissa

Tifoso morto : arrestato un terzo ultrà dell'Inter : E' stato rintracciato e arrestato anche il terzo ultras dell'Inter, accusato di aver partecipato agli scontri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. Anche per lui come per i due arrestati in ...

Tifoso morto investito in scontri prima di Inter-Napoli. Questore : «Stop trasferte interisti - curva chiusa» : È morto il Tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. Daniele Belardinelli, 35 anni, originario di Varese aveva ricevuto in passato almeno un Daspo di...

Inter-Napoli : morto Tifoso investito negli scontri prepartita. Tre arresti. Questore Milano : azione squadristica : La vittima è Daniele Belardinelli, 35 anni, sostenitore interista proprio come i tre fermati, accusati di rissa e lesioni. il Questore di Milano ha chieto la chiusura della curva nerazzurra per 5 ...

Morto il Tifoso investito prima di Inter-Napoli | Questura : "Arrestati tre ultrà" : Si chiama Daniele Belardinelli il tifoso Morto investito prima della partita con il Napoli. Originario di Varese, 35 anni, aveva ricevuto in passato un Daspo di cinque anni. Era fra gli oltre cento ultrà (tifosi di Inter, Varese e Nizza) che hanno assalito alcuni pulmini di tifosi partenopei

Tifoso interista morto - Gravina : “alcune dichiarazioni non saranno più tollerate” : Notizia shock nelle ultime ore, è morto il Tifoso dell’Inter in seguito agli scontri prima del match tra Inter e Napoli. Ecco le parole del neo-presidente della Figc, Gabriele Gravina come riporta Il Messaggero: “Questo clima non è il mio. Qui serve qualcosa di molto radicale perché in campo e fuori in questo weekend che doveva essere di festa ho visto e sentito cose inaccettabili per me, per il mio modo di essere e fare il ...

