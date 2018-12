Tifoso interista morto | Gravina | “alcune dichiarazioni non saranno più tollerate”

calcioweb.eu

: ?? Calcio, morto il tifoso interista investito negli scontri prima di #InterNapoli a San Siro - repubblica : ?? Calcio, morto il tifoso interista investito negli scontri prima di #InterNapoli a San Siro - zazzatweet : È morto il tifoso interista di 35 anni investito da un van di tifosi napoletani prima di #InterNapoli. La rissa è a… - Sport_Mediaset : +++ Morto tifoso interista investito durante gli scontri prima di #InterNapoli. +++ -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Notizia shock nelle ultime ore, èildell'Inter in seguito agli scontri prima del match tra Inter e Napoli. Ecco le parole del neo-presidente della Figc, Gabrielecome riporta Il Messaggero: "Questo clima non è il mio. Qui serve qualcosa di molto radicale perché in campo e fuori in questo weekend che doveva essere di festa ho visto e sentito cose inaccettabili per me, per il mio modo di essere e fare il presidente della Figc. E qui non parlo solo di politica sportiva, qui parlo di soluzione radicale. Al mio mondo che spesso gioca con le parole dico di farla finita subito e basta veleni: quelli sparsi in giro prima di questo turno di campionato (chiaro anche il riferimento ai sospetti sugli arbitri sparsi da De Laurentiis e criticati da Allegri, ndr) nonpiù tollerati. E' il momento di incidere".