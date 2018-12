Terremoto Pollino | ricostruzione post sisma del 2012 | a Mormanno 13 famiglie rientrano a

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Piccoli segni che sono la testimonianza concreta di quanto ladelstia fruttando i risultati sperati. Stamane il Sindaco di, Giuseppe Regina, ha firmato cinque ordinanze di rientro per altrettanteche erano state costrette ad abbandonare la propria abitazione a seguito della scossa del 26 ottobre di sei anni fa. Atti ufficiali che si aggiungono alle altre 8 ordinanze firmate nei giorni precedenti e che in un solo anno dall’inizio dei cantieri rappresentano il tassello fondamentale per il ritorno alla normalità di una comunità che ha sempre deciso di rimanere fedele alla sua identità e fare di tutto per tornare alla normalità il prima possibile. “Passo dopo passo – ha raccontato con non poca emozione il primo cittadino del paese del faro – con un grande impegno della nostra amministrazione e degli uffici comunali, la ...