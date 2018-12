Terremoto nel catanese | 28 feriti e 600 sfollati

Terremoto di magnitudo 3.5 nelle Isole Eolie : sciame sismico : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall'Ingv nelle Isole Eolie. Un'altra di magnitudo 2.8 a Milo, provincia di Catania

Terremoto nel Catanese - l'elicottero della polizia in ricognizione sulle aree colpite : Tanta paura, crolli e 28 persone medicate in ospedale. Si contano i danni del Terremoto di magnitudo 4.8 a nord di Catania. Il sisma nella zona dell'Etna, in eruzione dalla vigilia di Natale. La ...

Terremoto nel Catanese - le immagini da Zafferana e Fleri : Tanta paura, crolli e 28 persone medicate in ospedale. Si contano i danni del Terremoto di magnitudo 4.8 a nord di Catania. Il sisma nella zona dell'Etna, in eruzione dalla vigilia di Natale. Crolli ...

Terremoto a Catania - forti scosse nella notte : crolli e feriti. Seicento sfollati : Terremoto nella notte nella zona dell'Etna a Catania: crolli, danni e feriti. Sono state 11 le scosse di Terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla...

Terremoto a Catania - forti scosse nella notte : crolli e feriti - chiusa l'autostrada. Seicento sfollati : Terremoto nella notte nella zona dell'Etna a Catania: crolli, danni e feriti. Sono state 11 le scosse di Terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla...

Terremoto Etna - il vulcano visto dall’alto : la nube di cenere dal cratere nel video girato in elicottero : La Polizia di Stato ha sorvolato, con l’elicottero, una delle bocche fumanti dell’Etna e le zone colpite dal Terremoto di questa notte. Dalle immagini, si nota la nube di cenere fuoriuscire dal vulcano. Poi i comuni più danneggiati dalle scosse, come Fleri e Zafferana Etnea. video Polizia di Stato L'articolo Terremoto Etna, il vulcano visto dall’alto: la nube di cenere dal cratere nel video girato in elicottero proviene da Il ...

Il bilancio del Terremoto nel catanese secondo la protezione civile : Roma, 26 dic., askanews, - E' di 28 feriti lievi ricoverati in ospedale il primo bilancio del sisma a Catania, secondo quanto riferito dal capo della protezione civile, Angelo Borrelli, al termine di ...

Terremoto Catania - gli edifici crollati e l'eruzione dell'Etna nelle immagini dall'alto - Sky TG24 - : Un video della polizia mostra la cima del vulcano, in attività dallo scorso 24 dicembre, mentre emette fumo. La telecamera riprende poi le chiese danneggiate e le case distrutte a causa della scossa ...

Terremoto nel Catanese - eruzione ed edifici crollati visti dall’alto : Terremoto nel Catanese, eruzione ed edifici crollati visti dall’alto Un video della polizia mostra la cima del vulcano, in attività dallo scorso 24 dicembre, mentre emette fumo. La telecamera riprende poi le chiese danneggiate e le case distrutte a causa della scossa di questa notte Parole chiave: ...

Salvini ci ricasca : selfie sorridente con Nutella nel giorno del Terremoto a Catania : Nel giorno del terremoto in Sicilia e poche ore dopo l'omicidio di un uomo sotto la protezione dello Stato, il ministro dell'Interno Matteo Salvini posta l'ennesimo selfie sorridente mentre fa colazione con della Nutella. Immediata la reazione di politica e opinione pubblica: "Superficiale e indegno".Continua a leggere

Catania svegliata nella notte da una forte scossa di Terremoto - nessun morto : Alle 3.19 di oggi 26 dicembre una scossa di magnitudo 4.8 ha brutalmente svegliato gli abitanti di Catania che, in preda al panico, si sono immediatamente riversati nelle strade. Il sisma ha avuto ipocentro a solo 1 km di profondità. Questo ha contribuito ad amplificare l'effetto della scossa, avvertita anche in città e paesi molto lontani dalla zona interessata. Fortunatamente al momento non si registrano danni gravi a persone; i feriti ...

Terremoto nel Catanese - paura e crolli : ecco i danni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Etna - Terremoto di magnitudo 4.8 a Catania. Paura nella notte : crollano case - 10 feriti - gente in strada : Cronaca Catania, eruzione sull'Etna, pioggia di cenere lavica. Chiuso l'aeroporto di Fontanarossa di NATALE BRUNO e GIOVANNI GAGLIARDI

Chiese e case crollate. I danni del Terremoto nel Catanese : Tanta paura, danni, ma per fortuna solo una decina di feriti, nessuno in gravi condizioni. È questo il bilancio della scossa di terremoto di magnitudo 4.9 che questa notte, intorno alle 3.18, ha colpito la provincia di Catania. L'epicentro è stato localizzato tra i comuni Viagrande, Trecastagni e Ac