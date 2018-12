Terremoto in Sicilia | anche i Vigili del Fuoco di Avellino in prima linea

La Regione Sicilia proclama lo stato di calamità a causa del Terremoto : Roma, 26 dic., askanews, - La giunta regionale della Sicilia a seguito del terremoto che ha colpito oggi alcuni Comuni del catanese, si riunirà domani pomeriggio in seduta straordinaria per dichiarare ...

Etna - Terremoto Catania : 600 gli sfollati - la giunta di Sicilia chiederà la dichiarazione di emergenza : Sono seicento gli sfollati per il terremoto di magnitudo 4.8 che la notte scorsa ha colpito sei paesi etnei. E’ il dato emerso dalle richieste presentate alla Regione Siciliana che ha redatto un convenzione con Federalberghi per poterli ospitare in strutture turistiche. Altre persone che, pur non vivendo in case dichiarate inagibili, hanno paura a rientrare a casa saranno ospitate in palazzetti dello sport dove potranno trascorrere la ...

Terremoto in Sicilia : 11 feriti e numerosi danni. Si apre la terra tra Acireale e Zafferana : Continuano ad arrivare immagini impressionanti dalla Sicilia, a seguito del forte Terremoto avvenuto stanotte alle 03.19. Il sisma ha colpito precisamente le pendici dell'Etna, tra Zafferana Etnea,...

Etna e Terremoto in Sicilia - Ingv : "Non si può escludere apertura bocche a quote minori" - sale l'allerta : terremoto dopo l'eruzione dell'Etna in Sicilia: nel catanese crolli e feriti. E la situazione non pare essere delle più rosee. Infatti, "non si può escludere un’apertura di bocche a quote minori da dove si sono aperte adesso, in particolare modo nella zona di Piano del Vescovo a sud della Valle del

Sicilia - Musumeci e la frase shock contro il M5S : “Grillini peggio del Terremoto in Sicilia” : Nello Musumeci presidente della regione Siciliana, per gli auguri di Natale parla della non conquista grillina della Sicilia, e pronuncia una frase shock Catania – Niente da fare. Nemmeno il clima natalizio riesce ad allentare le tensioni fra Nello Musumeci e il Movimento 5Stelle. Anzi, proprio in occasione degli auguri ai simpatizzanti di DiventeràBellissima, ieri pomeriggio al Sal di Catania, il governatore, nel rivendicare la vittoria ...

Terremoto Catania - Conte : “Vicino alle popolazioni”. Di Maio : “Domani sarò in Sicilia” : Domani il vicepremier sarà in Sicilia per vedere di persona i danni causati dal Terremoto: "La Protezione Civile sta valutando l'entità dei danni". Matteo Salvini ringrazia i soccorritori con un post su Twitter. Stesso il pensiero di Mara Carfagna che scrive: "Vicini alle comunità in questo giorno di festa".Continua a leggere

Sicilia - Terremoto nel catanese : dieci feriti - nessuno grave : Unidici scosse di terremoto, riconducibili all'eruzione in corso dell'Etna, nella notte tra Natale e Santo Stefano in provincia di Catania, con epicentro tra i comuni di Viagrande, Trecastagni e Aci ...

Terremoto Catania - il ricordo dei siciliani va al sisma di Santa Lucia del 1990 : Il 13 dicembre del 1990 la terra in Sicilia tremò: il bilancio fu di 17 vittime e centinaia di feriti. Il sisma, ricordato come Terremoto di Santa Lucia perché la data era quella della festa in onore della Santa patrona di Siracusa ebbe epicentro in mare, al largo di Augusta. La magnitudo fu di 5.6 con profondità di 12km.Continua a leggere

Forte scossa di Terremoto in Sicilia : crolla a Pennisi la statua del Santo Protettore dai terremoti : L'intensa scossa di terremoto che nella notte ha colpito l'Etna ha provocato numerosi danni, come vi stiamo mostrando in vari nostri articoli. Crolli, edifici e chiese danneggiate a Pennisi,...

Sicilia - Natale da dimenticare : Terremoto violento nel catanese causa crolli e feriti. Centinaia di case devastate : Un Natale da incubo per la Sicilia dove lo "spettacolo" dell'Etna si è improvvisamente trasformato in un disastro. L'attività sismica generata dal vulcano negli ultimi due giorni è stata...

Terremoto Sicilia - Catania : Autostrada chiusa - danni allo svincolo di Acireale : Terremoto Sicilia, Catania - La scossa di magnitudo 4.8 avvenuta nella notte ha generato gravi danni e molta paura in gran parte dei paesi che si trovano alle pendici dell'Etna. Probabilmente, ma...

Etna - Terremoto Catania : il Capo Dipartimento della Protezione Civile in partenza per la Sicilia : A seguito dell’evento sismico di questa notte di ML 4.8, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, accompagnato da un team di esperti del Dipartimento è in partenza per la Sicilia per fare un punto della situazione sui danni provocati dallo sciame sismico che in queste ore sta interessando l’area etnea. Dopo un sorvolo dell’area colpita, Borrelli incontrerà le autorità locali presso la Prefettura di Catania per pianificare ...

Terremoto a Catania - l'Etna fa tremare i siciliani : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata alle 3,19 di questa notte nell'area a nord di Catania. Danni a vecchi edifici e quattro feriti non gravi, con escoriazioni e contusioni. ...

Terremoto in Sicilia - Etna : forte sisma vicino Catania. Crolli e lesioni in provincia - 26 dicembre 2018 : Un Natale da dimenticare per la Sicilia a seguito del risveglio dell'Etna che, più delle altre volte, sta facendo tremare non poco tutto il catanese. Sono centinaia le scosse di Terremoto che si...