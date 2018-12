Terremoto | Di Maio a Fleri | doamni dichiareremo lo stato d' emergenza

agi

: #Terremoto, notte tranquilla sull'#Etna. Oggi arrivano Salvini e Di Maio - Agenzia_Ansa : #Terremoto, notte tranquilla sull'#Etna. Oggi arrivano Salvini e Di Maio - Politica111 : Etna, Di Maio: 'Domani sarà dichiarato stato di emergenza' - NuovoSud : Il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato che il governo dichiarera' lo stato d'emergenza per le aree del Catanese… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Il vicepremier Luigi Diha annunciato che il governo dichiarerà lod'per le aree del Catanese colpite dalnella notte tra Natale e Santo Stefano. "Domani sarà dichiarato lodie saranno stanziate le risorse necessarie per dare supporto ai sindaci e alle autorità locali per aiutare le famiglie", ha detto Dial suo arrivo a, la frazione di Zafferana Etnea che è fra i paesi che hanno subito maggiori danni. Il vicepremier ha rivolto un ringraziamento "alla Protezione civile e alle autorità locali per il lavoro fatto". "Rafforzeremo il sistema antisciacallaggio in modo da rassicurare chi la notte scorsa ha dormito in auto e non in albergo", ha aggiunto. Diha spiegato che "sono in corso tutti i rilievi degli ...