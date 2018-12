Terremoto Catania | Di Maio | “Stop ai mutui per gli sfollati”

Terremoto Catania - mutui saranno sospesi : 17.21 "Gli esperti che stanno seguendo l'Etna dicono che la situazione è sotto controllo",ha detto il vicepremier Salvini da Catania in una conferenza stampa. Poi ha sottolineato che "tutti e 400gli sfollati hanno e avranno un tetto". E ha aggiunto che "bisognerebbe dare pieni poteri ai sindaci", perché "ci sono troppi passaggi e troppi processi" Di Maio ha annunciato per le prossime ore un provvedimento per "sospendere i mutui" a chi ha ...

Etna - Terremoto Catania : panettiere di Fleri aiutò gli anziani a uscire dalle finestre : “Mio marito stava aprendo il panificio ma non ha fatto in tempo, si è subito precipitato ad aiutare alcuni anziani che erano rimasti bloccati nelle loro case, aiutandoli ad uscire dalle finestre. Questo è un paese distrutto”. A parlare è Sara Marchetti, 31 anni, moglie del titolare del panificio “La spiga”, l’unico di Fleri, frazione di Zafferana Etnea, gravemente colpita dal terremoto di Santo Stefano. A mandare ...

Terremoto a Catania : centinaia gli sfollati. Le foto : Terremoto a Catania: centinaia gli sfollati. Le foto Il sisma che ha colpito la zona nord del Catanese ha provocato crolli e feriti. Molti abitanti della zona hanno scelto di rimanere in auto o addirittura all’interno delle abitazioni. La Croce Rossa ha organizzato un servizio porta a porta per offrire ...

Terremoto Catania - un testimone : “E’ stato terribile - una corsa per soccorrere un disabile” : “E’ stato terribile. La scossa è stata più forte di quella che ci si aspettava. Si rimane senza parole. E’ stato difficile per mia sorella, 84 anni, e la sua famiglia, con un figlio disabile, affrontare quei momenti. Lei ora non c’è qui. E’ a casa mia ad Acireale. Anch’io abito lì. Appena ho sentito la scossa sono venuto subito a vedere cosa è successo. Ho impiegato due ore ad arrivare. L’autostrada era ...

Spunta un messaggio vocale WhatsApp con bufala sul Terremoto a Catania dalla Protezione Civile : Sta girando moltissimo in queste ore un messaggio vocale WhatsApp che, a conti fatti, gravita attorno ad una vera e propria bufala sul terremoto a Catania. Come spesso avviene in questi casi (vedere per credere un nostro articolo pubblicato circa un mese fa, sempre a proposito della disinformazione alimentata da messaggi di questo tipo), le app di messaggistica possono mostrarci anche dei lati negativi. In questo caso alimentando un allarmismo ...

Etna - Terremoto Catania : “Attività sismica in attenuazione - ma è presto per dire che il fenomeno sta per concludersi” : L’attività sismica nell’area etnea è in attenuazione sia dal punto di vista del numero delle scosse sia dell’energia a queste associate, ma è “ancora presto per dire che il fenomeno sta per concludersi”. Lo ha detto all’ANSA, Eugenio Privitera, direttore dell’Osservatorio di Catania dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Anche le deformazioni del suolo “si stanno ...

Terremoto Catania - Ministro Grillo : ospedale di Acireale “operativo - nessun pericolo” : “Sono stata all’ospedale di Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Nei giorni scorsi c’è stato qualche lievissimo danno a un controsoffitto, come riportato dalle cronache, ed è per questo che sono voluta passare personalmente per vedere la situazione. E’ tutto assolutamente operativo e non ci sono pericoli per pazienti e operatori“, scrive su Facebook il Ministro della Salute, Giulia Grillo, che si trova in Sicilia ...

Terremoto : Conte - domani cdm per stato emergenza Catania : Roma, 27 dic. (AdnKronos) - "domani ci sarà il cdm per dichiarare lo stato di emergenza a Catania". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da Foggia, riguardo al sisma che ha messo in ginocchio il catanese. "Si riunirà anche la commissione grandi rischi della Protezione civile

Terremoto - Conte : domani cdm per stato d’emergenza a Catania : “domani ci sarà il cdm per dichiarare lo stato di emergenza a Catania“. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da Foggia, riguardo al sisma che ha messo in ginocchio il catanese. “Si riunirà anche la commissione grandi rischi della Protezione civile – ha proseguito il premier – Per fortuna non ci sono feriti molto gravi, ma seguiamo l’evoluzione della situazione“. L'articolo ...

Terremoto Catania : definite le azioni per “ripristinare un veloce rientro alle condizioni di normalità” : Sono quasi 2000 le segnalazioni pervenute presso gli uffici dei sette comuni pedemontani maggiormente interessati dal Terremoto magnitudo 4.9 delle 03:19 di ieri. Acireale con più di 1000 segnalazioni e Zafferana Etnea con oltre 500 sono i comuni più colpiti, ma anche Acicatena, Aci Bonaccorsi, Aci Sant’Antonio, Santa Venerina e Viagrande hanno registrato danni. Si è tenuta una riunione operativa con i sindaci dei comuni interessati presieduta ...

Terremoto Catania : appello degli Ordini di architetti e ingegneri etnei a tutti gli iscritti : È partita questa mattina la lettera rivolta a tutti gli iscritti agli Ordini di ingegneri e architetti della provincia di Catania, con la richiesta di disponibilità a effettuare sopralluoghi negli edifici colpiti dal sisma nei comuni della zona pedemontana etnea, ionico-etnea e dell’acese. «Dopo la convocazione straordinaria del consiglio direttivo, effettuata ieri pomeriggio in emergenza – spiegano i presidenti Alessandro Amaro (architetti) e ...

Terremoto a Catania ed eruzione dell’Etna - c’è un collegamento? : (foto: Ingv) Numerosi crolli, 28 feriti e 600 sfollati: questo il bilancio dopo il Terremoto di magnitudo 4.8 nel basso fianco sud-orientale dell’Etna, alle ore 03.19 della mattina del 26 dicembre, nella notte fra Natale e Santo Stefano. Sono sei i paesi alle pendici del vulcano, appartenenti alla provincia di Catania maggiormente colpiti, fra cui quello di Fleri (nella foto), e centinaia di sfollati questa notte hanno trovato accoglienza ...

Terremoto Catania - Di Maio : “Monitoriamo l’Etna con grande attenzione” [GALLERY] : 1/14 Andrea Di Grazia/Lapresse ...

Terremoto Catania - l'Etna continua a eruttare : nella notte una decina di scosse | Sky TG24 | : Dopo il sisma che ha causato feriti e sfollati, l'Ingv ha rilevato eventi di bassa intensità, i più significativi a Zafferana Etnea e Ragalna. Di Maio nelle zone colpite: domani sarà dichiarato lo ...