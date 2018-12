Terremoto | anche i Vigili del Fuoco di Ragusa impegnati nel catanese

Terremoto in Sicilia : anche i Vigili del Fuoco di Avellino in prima linea : Due unità dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, con una piattaforma aerea, nel pomeriggio di oggi sono partite alla volta di Catania, per il sisma che ha colpito quel territorio. Lavoreranno ...

Nuova scossa di Terremoto sull'Etna - trema anche Catania. E' la piu' intensa di giornata. : Continuano le scosse di terremoto sull'Etna, mentre il vulcano sta dando vita da stamattina ad una intensa fase eruttiva caratterizzata da esplosioni, boati ed emissione di cenere e gas. Un'eruzione...

Terremoto oggi Marche/ Ingv ultime scosse : sisma magnitudo 3.6 a Pesaro e Urbino - avvertito anche a Perugia : Terremoto oggi nelle Marche, Ingv ultime scosse: sisma di magnitudo 3.6 nella provincia di Pesaro e Urbino, avvertito anche a Perugia

Urbino - Terremoto di magnitudo 3.6. Epicentro ad Apecchio - avvertito anche in Umbria : La scossa è stata registrata oggi pomeriggio poco prima delle 19 e non ha causato danni.Continua a leggere

Terremoto - paura al Centro/Nord nel giorno del Solstizio d’Inverno : forte scossa tra Marche e Romagna - avvertita anche in Umbria e Toscana [LIVE] : paura al Centro/Nord Italia nel pomeriggio del Solstizio d’Inverno: pochi minuti fa, precisamente alle 18:50, una scossa di Terremoto di magnitudo stimata preliminarmente 4.0 dall’INGV, ha scosso l’area settentrionale della Provincia di Pesaro e Urbino, vicino al confine con l’Emilia Romagna e con San Marino. La scossa è stata avvertita anche nelle zone interne della Toscana e nell’Umbria settentrionale. Al momento ...

Terremoto - forte scossa in Grecia. Avvertita anche nel sud Italia : La scossa è stata registrata a venti chilometri di profondità ed è stata Avvertita anche nel sud Italia, tra Calabria, Sicilia e Puglia.Continua a leggere

Terremoto - forte scossa nel Peloponneso avvertita anche nel Sud Italia : È stato avvertito anche nel sud Italia il Terremoto che è stato registrato sulla costa occidentale del Peloponneso, alle 20.35. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 5.0 a profondità di venti chilometri.

Scossa di Terremoto sull’Etna - avvertita anche a Catania : Una Scossa di terremoto è stata avvertita sull'Etna, con epicentro a 11 chilometri a Milo, nel catanese. Non è stato registrato nessun danno a cose o persone. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo del terremoto è stata del 3.1, con una profondità di un solo chilometro.Continua a leggere

Musacchio (INGV) : sostenibilità significa “anche costruire in modo resistente a un Terremoto” : sostenibilità non significa solo attenzione all’ambiente ma anche resistenza ai terremoti, perché costruzioni antisismiche non eliminano solo costi umani ma hanno un minore impatto ambientale dovuto alla ricostruzione: lo ha spiegato Gemma Musacchio, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, agli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Carlo Bazzi di Milano, in occasione di un incontro del programma ...

Juventus-Inter è Orsato - e anche il Terremoto del 23 novembre : Lo scorso anno Chissà per quanto tempo Juventus-Inter sarà la partita di Orsato. L’entrata da karateka di Pjanic sotto gli occhi dell’arbitro che viene improvvisamente colpito da una amnesia spazio-temporale. Era lì ma non era lì. Nulla vede. Juventus-Inter sarà anche la partita in cui Spalletti, sul 2-1, toglie dal campo l’uomo che la stava vincendo praticamente da solo: quel Maurito Icardi che De Laurentiis avrebbe voluto portare a Napoli ...

Terremoto di magnitudo 3.5 nel Mar Tirreno : scossa avvertita anche in Sardegna : La scossa, di magnitudo 3.5, è stata distintamente avvertita a Olbia: non sono stati segnalati danni.Continua a leggere

Terremoto in Slovenia - scossa avvertita anche a Trieste : Terremoto in Slovenia, scossa avvertita anche a Trieste Il sisma di magnitudo 3.8 è stato registrato alle 17.24 del 5 dicembre con epicentro a una quarantina di chilometri dal confine italiano. Non si segnalano danni Parole chiave:

Terremoto magnitudo 3 - 2 tra Bologna e Pistoia. Trema anche Napoli : scossa con epicentro il cono del Vesuvio : Tre scosse di Terremoto sono state registrate nella notte in provincia di Bologna, nell'Appennino, tutte con epicentro 5 chilometri a sud est da Castel d'Aiano, Bologna, e 16 da Sambuca Pistoiese, ...

Terremoto magnitudo 3 - 2 tra Bologna e Pistoia. Trema anche Napoli : scossa con epicentro il cono del Vesuvio : Tre le scosse nell'Appennino bolognese. E nella zona di Ottaviano, magnitudo 2,4, a una profondità di due km