Tennis | il 2019 dell’Italia | tra conferme | consacrazioni attese e volti nuovi in campo

Tennis - Federer pronto a stupire ancora : “Spero in un grande 2019” : Roger Federer si prepara a ripartire in un 2019 dal quale il Tennista svizzero si aspetta molto, cercando l’assalto alla vittoria numero 100 in carriera Roger Federer è pronto a ripartire. Dopo aver chiuso il 2018 un po’ in affanno, il campione svizzero si prepara a tornare in campo nel nuovo anno, difendendo punti importanti in Australia. Il primo impegno sarà però un’esibizione a Perth contro Serena ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Roger Federer e Serena Williams le stelle a Perth con il pensiero a Melbourne : Che lo spettacolo abbia inizio! Dal 29 dicembre al 5 gennaio il cemento di Perth sarà teatro di grandi sfide tra i grossi calibri del Tennis mondiale. La Hopman Cup 2019, competizione a squadre in un format di pura esibizione con due singolari (maschile e femminile) ed un doppio misto, è pronta per regalare spettacolo in vista di quel che sarà tra alcune settimane a Melbourne (Australia). Ci si riferisce agli Australian Open, previsti dal 14 al ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Il Tennis, dopo alcune settimane di pausa, sta per tornare. A dare il via alla prossima stagione, con un appuntamento a cavallo tra fine 2018 ed inizio 2019 è la Hopman Cup, competizione a squadre in un format di pura esibizione funzionale ai Tennisti che guardano il primo Slam dell’annata, ovvero gli Australian Open (14-27 gennaio). La sede sarà Perth (Australia) e ci saranno dei grossi calibri tra i partecipanti. Sul cemento australiano, ...

Tennis - Novak Djokovic ha reso nota la sua programmazione per i primi 6 mesi del 2019 : Novak Djokovic è pronto a dominare anche nel 2019 dopo aver chiuso in crescita nell’anno che sta per concludersi: la sua programmazione Novak Djokovic, n.1 del mondo, ha reso nota la lista dei tornei a cui prenderà parte nella prima metà del 2019. Per il 31enne di Belgrado il via all’Atp 250 di Doha il prossimo 31 dicembre e, a seguire: Australian Open (14-27 gennaio); Masters 1000 Indian Wells (4-17 marzo); Masters 1000 Miami ...

Tennis - Novak Djokovic annuncia il suo programma dei primi sei mesi del 2019 : il serbo non giocherà a Montecarlo e al Queen’s Club : Il Tennis prestò tornerà su questi schermi, come si suol dire. I giocatori, infatti, stanno pianificando la stagione 2019 che sta per cominciare: il primo focus saranno gli Australian Open (14-27 gennaio). Il n.1 del mondo Novak Djokovic è tra i grandi attesi di quest’annata, dopo aver incantato nella seconda parte del 2018 ed essere tornato in vetta al ranking ATP, spodestando lo spagnolo Rafael Nadal. Il serbo ha reso noto in questi ...

Tennis - Novak Djokovic annuncia il suo programma dei primi sei mesi del 2019 : il serbo non giocherà a Montecarlo e al Queen’s Club : Il Tennis prestò tornerà su questi schermi, come si suol dire. I giocatori, infatti, stanno pianificando la stagione 2019 che sta per cominciare: il cui primo focus saranno gli Australian Open (14-27 gennaio). Il n.1 del mondo Novak Djokovic è tra i grandi attesi di quest’annata, dopo aver incantato nella seconda parte del 2018 ed essere tornato in vetta al ranking ATP, spodestando lo spagnolo Rafael Nadal. Il serbo ha reso noto in questi ...

Tennis - Australian Open 2019 : Richard Gasquet e Jozef Kovalík danno forfait per il primo Slam dell’anno : Arrivano i primi forfait in vista dei prossimi Australian Open di Tennis, programmati dal 14 al 27 gennaio 2019. Non vedremo scendere in campo a Melbourne, infatti, il francese Richard Gasquet (testa di serie n.26) e lo slovacco Jozef Kovalik (testa di serie n.85) per problemi fisici. In particolare, il 32enne transalpino già da qualche tempo è sofferente per una pubalgia che non gli ha concesso tregue. Una criticità, infatti, che lo ha ...

Tennis - inizia la stagione 2019. Primi tornei ATP e WTA stagionali : dove saranno impegnati gli italiani? Fognini debutta ad Auckland - Camila Giorgi a Brisbane : Mancano pochi giorni alla ripresa dell’attività del Tennis: la stagione 2019 è davvero alle porte, ed allora è tempo di scoprire cosa faranno i giocatori italiani più in vista, capitanati da Fabio Fognini nel settore maschile e da Camila Giorgi in quello femminile. Partiamo da Fognini: il numero 13 del mondo (e miglior portacolori dell’Italia) non comincerà dalla prima settimana di Tennis, ma dalla seconda, giocando l’ATP 250 ...

Tennis - Nadal esce allo scoperto : ecco tutti i tornei a cui lo spagnolo parteciperà nel 2019 : Il Tennista spagnolo ha diramato la lista dei tornei a cui parteciperà nella prossima stagione agonistica Rafael Nadal ha reso noto il suo programma per il 2019, sono 16 i tornei che il maiorchino disputerà: i quattro tornei dello Slam, gli otto Atp Masters 1000 obbligatori, il torneo di Montecarlo e gli Atp 500 di Acapulco e Barcellona e l’Atp 250 di Brisbane. A queste date il mancino di Manacor ha aggiunto il torneo esibizione di ...

Tennis : Rafael Nadal programma il suo 2019. Solo sedici tornei per lo spagnolo : Sarà un 2019 con Solo sedici tornei per Rafael Nadal. Lo spagnolo ha fatto conoscere quale sarà la sua programmazione in vista della prossima stagione. Un numero ridotto di impegni per preservare da ulteriore stress e problemi fisici un corpo già martoriato da tanti infortuni. A 32 anni il maiorchino ha deciso di giocare meno rispetto al passato, un fattore che può permettergli di avere più tempo di riposo e di aumentare gli anni di ...

Tennis : Roger Federer al Roland Garros 2019? Dipenderà come reagirà il suo fisico nei Masters1000 americani : Roger Federer e il Roland Garros, un amore che non è mai stato dimenticato. Un rapporto da sempre complicato quello dello svizzero con la terra rossa, vuoi per un Rafael Nadal dominante su questa superficie e vuoi perché il suo gioco ha sempre fatto fatica ad adattarsi completamente allo Slam parigino, anche se nel 2009 il trionfo arrivò battendo il giustiziere di Rafa, ovvero lo svedese Robin Söderling. Sono tre anni ormai che l’elvetico ...

Tennis : Roger Federer al Roland Garros 2019? Dipenderà come reagirà il suo fisico nei Masters1000 americani : Roger Federer e il Roland Garros, un amore che non è mai stato dimenticato. Un rapporto da sempre complicato quello dello svizzero con la terra rossa, vuoi per un Rafael Nadal dominante su questa superficie e vuoi perché il suo gioco ha sempre fatto fatica ad adattarsi completamente allo Slam parigino, anche se nel 2009 il trionfo arrivò battendo il giustiziere di Rafa, ovvero lo svedese Robin Soderling. Sono tre anni ormai che l’elvetico ...

Tennis - quando inizia la stagione 2019? Il calendario e le date dei primi tornei stagionali. Come vederli in tv : Sta per ripartire la stagione 2019 del Tennis mondiale sia in campo maschile che in campo femminile. Mentre tra gli uomini si cerca di capire se Novak Djokovic potrà ripetere la spettacolare seconda parte di 2018, quali sono le intenzioni di Roger Federer e Rafael Nadal, dove possono arrivare le nuove leve e se Juan Martin Del Potro saprà di nuovo ambire a vette altissime, tra le donne i quesiti riguardano tutti Simona Halep, con la rumena ...

Tennis - l'Australian Open si adegua : dal 2019 super tie-break a 10 punti : MELBOURNE - Niente più long set. Anche l'Australian Open cede al super tie-break introdotto per la prima volta in uno slam agli Us Open. Due mesi fa era toccato a Wimbledon , ora anche il torneo ...