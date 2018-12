Tassista pestato da turisti ubriachi a piazza Navona

Tassista pestato finisce in coma. Giudici assolvono gli imputati : Per i Giudici si è trattato di legittima difesa. E così due ragazzi che nel luglio 2017 pestarono un Tassista finito poi in coma, sono stati assolti dalle accuse evitando una condanna a 6 anni di carcere. I due giovani, Nicola Fossatocci e l'iraniano Houman Ajamy Abbasalizadeh avevano chiesto al Tassista di essere accompagnati in centro a Firenze, nei pressi di piazza Beccaria. Al momento del pagamento chiesero di poter usare il bancomat. Il ...