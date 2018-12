Tasse sul volontariato | i frati di Assisi spaventano Di Maio | che si scusa e fa

Più Tasse sul volontariato - la marcia indietro di Di Maio e Salvini sull'aliquota Ires : Più tasse sul volontariato, la norma inserita in Manovra penalizza i volontari La Manovra economica che a breve dovrà essere approvata contiene una norma che colpisce il mondo del volontariato e che ha fatto gridare " vergogna " da più parti. Ci riferiamo al raddoppio dell'aliquota Ires che dovranno pagare le associazioni no profit: un tempo beneficiarie di un'...

Più Tasse sul volontariato. Il governo fa retromarcia sull'Ires : "Cambieremo la norma" : ... 'Le iniziative di solidarietà degli enti non profit anche alla luce del principio di sussidiarietà, rappresentano uno strumento essenziale per un'efficace politica di inclusione sociale e di ...

Più Tasse sul volontariato. Il governo fa retromarcia sull'Ires : 'Cambieremo la norma' : ... 'Le iniziative di solidarietà degli enti non profit anche alla luce del principio di sussidiarietà, rappresentano uno strumento essenziale per un'efficace politica di inclusione sociale e di ...

I frati convertono Di Maio sulle Tasse - retromarcia sull'Ires in manovra : Quel che non poterono le opposizioni in Parlamento, potè la Chiesa. E in particolare i frati di Assisi, che come i vescovi hanno tuonato contro la norma inserita nella manovra che aumenta le tasse sul no profit. E così proprio mentre la vice ministro dell'Economia Laura Castelli si affannava a difendere la norma, ecco che Luigi Di Maio fa retromarcia e promette di cambiare tutto."Quella norma va cambiata nel primo provvedimento ...

I frati convertono Di Maio sulle Tasse : Quel che non poterono le opposizioni in Parlamento, potè la Chiesa. E in particolare i frati di Assisi, che come i vescovi hanno tuonato contro la norma inserita nella manovra che aumenta le tasse sul no profit. E così proprio mentre la vice ministro dell'Economia Laura Castelli si affannava a difendere la norma, ecco che Luigi Di Maio fa retromarcia e promette di cambiare tutto."Quella norma va cambiata nel primo provvedimento ...

Il governo raddoppierà le Tasse sulle società no profit : La norma più controversa della legge di bilancio danneggerà migliaia di enti benefici e fondazioni di ricerca

Manovra - non solo la stangata sull'auto : spuntano altre due maxi-Tasse - la rapina del governo gialloverde : Tra le varie misure contenute nel maxiemendamento alla Manovra, approdato ieri al Senato, ce ne sono alcune che prevedono un aumento dell' imposizione fiscale per certe categorie di soggetti. Una ...

Tagli e Tasse subito assegni e sussidi poi. E sulla crescita i tecnici vedono nero : La nuova previsione di crescita del Ministero dell'Economia e finanze per il 2019 è 'plausibile'. Ma ci sono anche 'non trascurabili rischi di revisione al ribasso. Tali rischi risultano amplificati ...

Una manovra a debito con nuove Tasse e ipoteche sul futuro : La quota non è colossale, circa 550 milioni su un totale di 10,3 miliardi: sono le voci di entrata che contribuiscono allo sforzo finanziario promesso dal nostro Paese per ridurre il deficit...

Una manovra a debito con nuove Tasse e ipoteche sul futuro : La quota non è colossale, circa 550 milioni su un totale di 10,3 miliardi: sono le voci di entrata che contribuiscono allo sforzo finanziario promesso dal nostro Paese per ridurre il deficit...

Fisco - triplicati gli interessi sulle Tasse pagate in ritardo : Saranno più salati gli interessi delle cartelle esattoriali non pagate. Lo ha annunciato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su un decreto formato dal Ministro Giovanni Tria e pubblicato in

Fisco - triplicati gli interessi sulle Tasse pagate in ritardo : Saranno più salati gli interessi delle cartelle esattoriali non pagate . Lo ha annunciato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su un decreto formato dal Ministro Giovanni Tria e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 dicembre. Si tratta della seconda "stangata" in un anno . Il tasso applicato ...

Ecotassa - Salvini : “Non ci saranno Tasse sulle nuove auto” : “Non ci sarà nessun tassa sulle nuove auto. Non c’è nel contratto di governo”: lo ha dichiarato il Ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine della scuola politica della Lega a Milano. “Posso dirlo a nome mio e sia del Movimento 5 Stelle che non ci sarà nessuna nuova tassa sulle auto”. “Un conto è aiutare le auto non inquinanti un conto è penalizzare chi non può permettersi queste nuove auto che costano decine di migliaia di ...

Stangata in arrivo sull'auto : Tasse fino a 3.000 euro : Roma - Incontro andato male, "un comizio". Le associazioni del settore non sono soddisfatte dal primo incontro sulla tassa sulle auto inquinanti. Il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha convocato per le imprese i rappresentanti di Fca, Cnh-Iveco, Tesla, Lamborghini, Renault, Telos. Per le associazioni imprenditoriali le delegazioni di Confindustria, Federauto, Assilea, Anfia, Ancma, Aniasa, Unrae. All'incontro anche l'Aci e le ...