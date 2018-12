Tassa sul volontariato | governo ci ripensa

La retromarcia del governo sulla Tassazione per gli enti no profit. Di Maio : “La norma cambierà” : La norma sulla tassazione dell’Ires per gli enti no profit «va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato ed è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli». Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, che spiega che la norma non può essere cambiata subito in manovra ...