Tassa rifiuti a Napoli | 500mila evasori nel mirino | in arrivo la stangata

Come il canone Rai - una rata ogni bimestre : la Tari ( Tassa sui rifiuti) nella bolletta della luce : Il versamento degli importi dovuti dovrebbe avvenire in sei rate annuali, una ogni bimestre , mentre oggi il pagamento...

Tassa rifiuti - quanto pagano gli italiani : enormi differenze Nord-Sud. E mentre la produzione diminuisce - la Tari aumenta : Dalle 153 euro che i cittadini pagano nella provincia di Belluno ai 571 che sborsa invece chi vive a Trapani. Ecco quanto pagano gli italiani per la Tari, la Tassa dei rifiuti. L’analisi annuale che Osservatorio prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva fa sui costi sostenuti per lo smaltimento nelle regioni e in tutti i capoluoghi di provincia, evidenzia delle enormi differenze territoriali. Nel 2018 la Tassa dei rifiuti ammonta in media a 302 ...