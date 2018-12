Tagli al non-profit | se si fa del male al bene | c’è da preoccuparsi seriamente

Perché il prezzo del petrolio continua a crollare nonostante i Tagli dell'Opec : Il motivo principale deriva dal fatto che l'offerta è superiore alla domanda e che le prospettive dell'economia mondiale non sono più così rosee come qualche mese fa. Questa tendenza è stata messa in ...

Manovra - Salvini : batTaglia non finita ma governo ha le palle : Roma, 23 dic., askanews, - Sulla Manovra 'la battaglia l'abbiamo fatta, ma non è finita'. Sicuramente 'non siamo geni, non abbiamo fatto miracoli, ma siamo persone coerenti e di parola' e dimostrato ...

Di Maio : "L'Iva non aumenterà Nessun Taglio agli investimenti" : L'Iva non aumentera' quest'anno ne' nei prossimi anni. Lo ha assicurato il vicepremier Luigi di Maio in un video su Facebook. "Tutti dicono che aumentera' l'Iva: noi l'abbiamo disinnescata e lo faremo tutti gli anni. Dicono che aumentera' ma non e' vero... Segui su affaritaliani.it

Lory Del Santo - il detTaglio hot sul miliardario : «Sesso? Non so se lo abbiamo fatto - io non mi accorgevo di nulla...» : Lory Del Santo e la storia d'amore col miliardario saudita Adnan Khashoggi, tra diamanti, vita da vip ed una vita sessuale non proprio...appagante. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1,...

Manovra - Di Maio : ‘Reddito parte a marzo Iva non aumenterà - team ‘mani di forbici’ Taglierà 23 miliardi di sprechi da gennaio’ : Assicura che il reddito di cittadinanza parte a marzo. Promette che “anche per la prossima Manovra l’Iva non aumenterà“. Annuncia che il governo sta “rivedendo la norma” sull’affidamento diretto degli appalti fino a 150mila euro. E chiama Sergio Mattarella “angelo custode”. Nel giorno in cui il maxiemendamento alla Manovra è atteso in Parlamento, in un’intervista ad Agorà Luigi Di Maio tocca i ...

Terremoto Serie C - tre club pronti a non scendere in campo [NOMI e DETTagli] : Non solo Pro Piacenza e Reggina, un altro club dovrebbe non scendere in campo nel prossimo weekend di Serie C e causa dei gravi problemi economici e del mancato pagamento degli stipendi, stiamo parlando del Matera: “L’AIC e i calciatori professionisti attualmente tesserati per il Matera Calcio S.r.l., denunciano la propria inaccettabile e insostenibile condizione lavorativa. I calciatori ancor oggi non hanno ricevuto il pagamento ...

Accise sulla benzina - adesso è ufficiale : Salvini non ha mantenuto la promessa - niente Tagli : La notizia era ormai nota, ma ora c'è l'ufficialità: le Accise sulla benzina non sono state tagliate. Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, non ha quindi mantenuto una delle sue più importanti promesse elettorali. Anzi, ad oggi è prevista anche una clausola di salvaguardia per il triennio 2020-2022: se il governo non troverà 400 milioni, le Accise aumenteranno.Continua a leggere

Dodi BatTaglia : "Il mio rimpianto? Non aver dedicato molto tempo alla famiglia" : Ha ricevuto una sorpresa molto gradita Dodi Battaglia , il chitarrista dei Pooh, durante la puntata di Storie Italiane , talk show in onda su Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. Il figlio Daniele, ...

La Manovra non piace alla Cei : dai Tagli all'editoria alla cancellazione dell'Ires al settore no-profit : ..., verrebbero penalizzate fortemente tutte le attività di volontariato, di assistenza sociale, di presenza nell'ambito della ricerca, dell'istruzione e anche del mondo socio-sanitario. Si tratta di ...

Il Taglio degli F35 non è più una batTaglia del M5S. Tofalo : “È la tecnologia migliore al mondo” : Dopo le dichiarazioni del sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo di ieri, il vicepremier Luigi Di Maio cerca di aggiustare il tiro sul programma F35: "Quello è un programma su cui continuiamo a essere perplessi, elogiarne la tecnologia non vuol dire che si voglia rifinanziarlo". .Continua a leggere

'No cibo anonimo' - Coldiretti lancia la batTaglia contro il falso 'Made in Italy' : L'indicazione di origine degli ingredienti sull'etichetta consentirebbe di prevenire le falsificazioni e le pratiche commerciali sleali che danneggiano la nostra economia". Per questo Coldiretti ...