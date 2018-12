Svelata la data d’uscita del nuovo album di Ariana Grande Thank You Next a gennaio 2019?

MotoGp - c’è la data della presentazione della nuova KTM : ecco dove e quando verrà Svelata : Il team austriaco ha reso nota la data di presentazione della moto 2019, che sarà affidata a Johann Zarco e Pol Espargarò La KTM ha annunciato la data di presentazione della moto 2019, quella che sarà affidata al neo arrivato Johann Zarco e al confermato Pol Espargarò. Il team austriaco ha scelto la sede di Mattighofen per accendere i riflettori sulla RC16, nel corso di una cerimonia che si terrà il 12 febbraio 2019. Una data particolare, ...

Svelata la data dello speciale di Gianni Morandi su Lucio Dalla in tv : tutti i dettagli : La data dello speciale di Gianni Morandi su Lucio Dalla è finalmente ufficiale. Io e Lucio: Dalla - Morandi, solo 30 anni è in programma per il 29 dicembre, in prima visione su Canale5 in una prima serata esclusiva. L'artista di Monghidoro è quindi pronto a tornare su Canale5 dopo il successo di L'Isola di Pietro 2, nel quale ha ricoperto il ruolo di protagonista. Le immagini che saranno restituite saranno quelle del tour del 1988 al ...

Svelata la data d’uscita di Noi siamo Afterhours - il docu-film sul concerto ad Assago del 10 aprile : La data d'uscita di Noi siamo Afterhours è finalmente ufficiale. Dopo la presentazione al Festival del Cinema di Roma, il docufilm è ora disponibile per il pre-order con approdo sul mercato in programma per il 25 gennaio. Nel cofanetto sono compresi due CD live e un DVD nel quale è racchiuso il concerto sold out che gli Afterhours hanno tenuto al Mediolanum Forum di Assago del 10 aprile con il quale hanno concluso i festeggiamenti per i ...

Svelata la data del ritorno di Grey’s Anatomy 15 e Le regole del delitto perfetto 5 nel 2019 - debutta anche For The People : ABC ha svelato le date delle première di metà stagione di Grey's Anatomy 15 e Le regole del delitto perfetto 5: il medical drama di Shonda Rhimes e il legal thriller di Pete Nowalk tornano in onda su ABC il prossimo 17 gennaio 2019, con una novità. Nel primo giovedì dell'anno che vede il ritorno in programmazione delle serie prodotte da ShondaLand, arriva anche una serie che trova una nuova collocazione nel palinsesto della rete: A Million ...

Svelata la data d’uscita del nuovo album di Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell? : Spunta una data d'uscita del nuovo album di Lana Del Rey, Norman Fucking Rockwell: atteso per il 2019, il disco potrebbe arrivare già all'inizio della primavera. A dare ai fan di Lana Del Rey una data cui aggrapparsi per il nuovo arrivo sul mercato discografico è il sito web di MTV, che ha annunciato mercoledì 5 dicembre la release dell'album prevista per il 29 marzo. C'è da dire che Lana Del Rey e la sua sua etichetta non hanno ancora ...

Svelata la data di Che Dio Ci Aiuti 5 - i nuovi episodi in onda da febbraio su Rai1? : Suor Angela e il convento di Fabriano stanno per tornare. Secondo le prime indiscrezioni, Rai Pubblicità avrebbe svelato la data di Che Dio ci Aiuti 5. Il debutto previsto per i nuovi episodi, le cui riprese stanno volgendo al termine, doveva essere gennaio, ma a quanto pare la quinta stagione è stata posticipata. Secondo quanto si legge dal palinsesto apparso online, la data di Che Dio ci Aiuti 5 è fissata al 14 febbraio 2019 con una puntata ...

Svelata uscita di Death Stranding? Walmart indica la data : Tutti attendono con ansia Death Stranding, il nuovo capolavoro annunciato di Hideo Kojima, che potrebbe uscire nel 2019. Anzi, oggi il noto retailer americano, Walmart, ha indicato in una scheda online quella che potrebbe rappresentare la vera data di uscita dello stranissimo titolo, su cui è avvolto ancora un velo di mistero, anche se il gameplay è stato mostrato. In particolare un utente su Twitter, che nasconde dietro il nome di Yinob, ha ...

Il concerto di Elisa al Teatro Dal Verme di Milano in tv su VH1 : Svelata la data ufficiale : Il concerto di Elisa al Teatro Dal Verme di Milano in tv ha finalmente una sua data ufficiale. Il live del 19 novembre sarà infatti trasmesso a un mese esatto di distanza, il 19 dicembre, sul canale VH1 del digitale terrestre al numero 67. Il live ha aperto la Milano Music Week che nel 2018 ha raggiunto la seconda edizione, con trasmissione del concerto in diretta sulla pagina ufficiale di VH1 che ha di recente comunicato la data ufficiale ...

V-Rally 4 : Svelata la data del primo DLC e versione Nintendo Switch : Bigben e Kylotonn Racing Games sono liete di annunciare la release di V-Rally 4 per Nintendo Switch prevista per il 13 dicembre 2018 in Europa. V-Rally 4 arriva su Nintendo Switch Il primo DLC, il Supercharge Pack, è ora disponibile su PlayStation 4, PC, e Xbox One. Potrai ottenere 5 esclusive livree per le auto più popolari di V-Rally 4 che potranno essere usate ...

Gli ultimi episodi di Shadowunters 3 su Netflix presto in arrivo - Svelata la data con anticipazioni sul finale di serie : Il network americano Freeform ha svelato quando andranno in onda gli ultimi episodi di Shadowhunters 3 su Netflix. La pubblicazione inizierà nei primi mesi del 2019, e si concluderà col finale di serie, intitolato The Final Hunt, che chiuderà la storia. La prima tranche della terza stagione è terminata lo scorso maggio con un cliffhanger che ha lasciato i fan a bocca aperta. Clary e Lilith sono apparentemente morte nell'esplosione che le ha ...

La Pupa e il secchione - Teo Mammucari conduttore : Svelata data di inizio : Torna La Pupa e il secchione, Teo Mammucari alla conduzione del programma in onda da febbraio La notizia è ormai ufficiale, La Pupa e il secchione torna in onda su Italia Uno. Il fortunato programma targato Mediaset è pronto a tornare protagonista del palinsesto con l’arrivo del nuovo anno. Secondo alcune indiscrezioni infatti la trasmissione […] L'articolo La Pupa e il secchione, Teo Mammucari conduttore: svelata data di inizio ...

ARK : Survival Evolved : Svelata la data di uscita della versione Nintendo Switch : Studio Wildcard ha oggi confermato che ARK: Survival Evolved sarà disponibile in tutto il mondo su Nintendo Switch il 30 novembre 2018. Con ARK: Survival Evolved su Switch, potrete domare i dinosauri, combattere i nemici e creare strutture ovunque: sul divano, a letto, su un autobus o persino a scuola. Creata in collaborazione con Abstraction Games, questa versione portatile dell'avventura Survival open world include tutti i contenuti e le ...