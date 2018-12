Striscia smaschera automobilisti svizzeri | indisciplinati ed evasori grazie alle norme

Blastingnews

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Sono Valerio Staffelli e la trasmissione di Canale 5 a portare galla una verità che potrebbe far storcere il naso a molti italiani. Pare infatti che glipossano guidare in Italia senza curarsi di evitare le violazioni del codice della strada poiché esisterebbe un vuoto normativo che permetterebbe di farla franca e dribblare la necessità di pagare le sanzioni pecuniarie.Non è la prima volta che "la notizia' si occupa del comportamento dei cittadini elvetici su strade ed autostrade italiane. Già un anno fa, infatti, era stato evidenziato come le auto con targa svizzera non si facessero molti problemi a sfrecciare oltre i limiti di velocità sulle carreggiate del Bel Paese. Bastava violare il confine affinché mutassero il loro comportamento. Pare infatti che nessuna norma, attualmente, consenta di obbligarli a saldare quelli che sono i loro debiti ...