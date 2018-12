Spoiler Una Vita | Celia preoccupata per l' incidente di Felipe

Spoiler Una Vita 1-4 gennaio : il ritorno di Leonor - Fabiana corteggiata da Marcello : La soap spagnola "Una Vita", nata da un'idea di Aurora Guerra, non smette mai di sorprendere il pubblico. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 la prossima settimana rivelano che Leonor Hidalgo, dopo essersi concessa una breve vacanza presso l'isola di Margarita per superare il dolore legato alla morte del marito Pablo Blasco, ritornerà ad Acacias 38. Invece la domestica Fabiana sarà oggetto delle attenzioni e delle ...

Spoiler Una Vita : Arturo Valverde potrebbe smascherare Simon e Donna Susana : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra in programma da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti italiani si soffermano su Arturo Valverde, interpretato dall'attore spagnolo Manuel Regueiro. Il terribile colonnello, infatti, scoprirà che Donna Susana ha un legame di parentela con Simon dopo aver udito un sfogo della figlia con Maria Luisa. Simon perde le staffe con ...

Spoiler Una Vita : Ursula fa apparire una foto di Celia senza veli : La soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Una Vita', prosegue senza sosta anche durante il periodo natalizio, mettendo il pubblico a confronto con novità importanti. Ursula continua a essere al centro delle trame delle recenti puntate attuando nuovi piani per vendicarsi dei suoi nemici. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 24 a venerdì 28 dicembre rivelano che Antonito, alle prese con nuovi debiti da saldare, si rende ...

Spoiler Una Vita : il colonnello Valverde proibisce a Simon e Elvira di vedersi : Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita, in onda nei prossimi mesi su Canale 5, si soffermano su Elvira Valverde, interpretata dall'attrice iberica Laura Rozalen. La ragazza, infatti, deciderà di riprendersi Simon a tutti i costi. Un comportamento che scatenerà la reazione del colonnello Valverde che prenderà una decisione importante. Una Vita: Elvira contro Adela Alta tensione tra Elvira Valverde e Simon Gayarre nelle prossime ...

Spoiler Il Segreto : viene organizzata una festa di bentornato ad Adela : Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera spagnola 'Il Segreto' capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di spettatori curiosi di conoscere il destino dei personaggi principali. Nelle prossime settimane diventa sempre più centrale la tematica legata allo stalker che si diverte a perseguitare Adela. È stato anticipato che la donna sarà vittima di un colpo di pistola conseguente agli spari di Basilio Duràn, un uomo con ...

Una Vita - Spoiler : Samuel chiede a Blanca di sposarlo - Diego roso dalla gelosia : Nuovo appuntamento con le anticipazioni di "Una Vita", pronte a svelare cosa accadrà nella puntata che andrà in onda lunedì 17 dicembre a partire dalle 14:10 su Canale 5. La telenovela ideata da Aurora Guerra continua a riservare diversi colpi di scena, come succederà anche nel prossimo episodio quando Samuel chiederà a Blanca di sposarlo, suscitando però la gelosia del fratello Diego, segretamente innamorato della ragazza. Intanto Simon sarà ...

#Amici18 – Puntata del 15/12/2018 – Una nuova sfida a squadre (Spoiler). : Puntuale come ogni novembre, riparte l’anno accademico della scuola più famosa televisiva, quella di Amici di Maria de Filippi. A pochi mesi dalla vittoria di Irama per il canto e di Lauren Celentano per il ballo, gli Studi Elios sulla Tiburtina sono pronti ad ospitare, per la diciottesima volta, nuovi cantanti e nuovi ballerini pronti a cogliere un’occasione per raggiungere il grande successo. Come sempre si parte dal Pomeridiano. ...

Spoiler - Una Vita : Elvira decisa a svelare il legame di parentela tra Simon e Susana : Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, in onda nei primi mesi del 2019, si soffermano su Elvira Valverde, interpretata da Laura Rozalen. La figlia di Arturo, infatti, deciderà di organizzare un piano diabolico per vendicarsi del rifiuto di Simon Gayarre. Una Vita, Spoiler: Elvira tra Adela e Simon Il ritorno di Elvira Valverde sarà uno degli avvenimenti più importanti delle puntate di Una Vita, in onda ad inizio 2019. La figlia di ...

Beautiful Spoiler 14 dicembre : Wyatt è una furia al capezzale di Bill : Le ultime puntate della soap Beautiful si stanno rivelando notevolmente inttriganti. Bill Spencer, dopo essere stato sparato alla schiena da un colpevole ancora ignoto, si trova in ospedale a lottare tra la vita e la morte. Nel frattempo i suoi familiari sono stati informati dell'accaduto e, uno per volta, stanno iniziando a recarsi al suo capezzale per parlargli, anche se lui non può capire. Uno tra questi è suo figlio Wyatt, notevolmente ...

Una Vita - Spoiler dal 17 al 21 dicembre : Blanca accetta di sposare Samuel - Adela scompare : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap opera Una Vita che ci svelano quanto succederà negli episodi in onda nella settimana che va da lunedì 17 dicembre a venerdì 21 dicembre 2018. La telenovela ideata da Aurora Guerra ci riserva come di consueto molti colpi di scena ed infatti vedremo che Blanca sarà sempre più vicina a Samuel, preoccupato per le condizioni di salute del padre. La giovane come vedremo, accetterà di sposare il ...

Spoiler Una Vita : la morte di Adela - la fuga della figlia di Arturo e Simon : Nuovo appuntamento dedicato alla telenovela di origini spagnole “Una Vita” ricca di intrighi, passioni, e colpi di scena. Tra qualche mese un personaggio femminile perderà la Vita in un modo tragico. Stiamo parlando di Adela, che verrà uccisa al posto di Simon Gayarre. L’ex religiosa si renderà protagonista del gesto eroico quando suo marito e la sua rivale Elvira Valverde saranno intenti ad abbandonare il quartiere di Acacias 38 per vivere ...

Una Vita - Spoiler del 13 dicembre : Jaimie si salva dal tentato omicidio - Ursula furiosa : Tornano le anticipazioni di Una Vita che ci svelano cosa succederà nella puntata del 13 dicembre, in onda come di consueto a partire dalle 14,10 su canale 5. Nel nuovo episodio vedremo che, dopo il fallimento del piano di Ursula di uccidere il marito Jaimie, la Dark Lady se la prenderà con Castora, mentre Antonito rischia di nuovo di mettersi nei guai, a causa delle polizze funebri. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci riserva la puntata della soap ...

Una Vita - Spoiler puntata di oggi : Ursula minaccia Lolita - Simon ripensa ad Elvira : Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita riguardanti la puntata che verrà trasmessa oggi, 12 dicembre, a partire dalle 14,10 su Canale 5. Nel nuovo episodio della soap opera iberica, vedremo che Ursula convocherà Lolita per conoscere i nomi di chi ha presenziato alla festa di San Paolino. durante la quale la perfida Dark Lady ha subito la tremenda umiliazione, minacciando la domestica di rivelare i suoi segreti non obbedisse alle ...

Spoiler Una Vita : Felipe e Celia guariscono dal colera - Antonito vuole lasciare Acacias 38 : Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita, in onda da lunedì 10 a venerdì 14 dicembre in Spagna, svelano che le condizioni di salute dei coniugi Alvarez Hermoso saranno molto preoccupati, tanto che Padre Telmo li somministrerà una medicina sperimentale. Antonito, nel frattempo, sarà a pezzi per essere stato tradito da Lolita, tanto da prendere una decisione sorprendente. Una Vita anticipazioni: Felipe e Celia sopravvivano al ...