Spettacoli | Festa delle luci | come Lione s’illumina di mille colori

(Di giovedì 27 dicembre 2018) La maniafeste al neon,città colorate artificialmente i francesi ce l’hanno da sempre.di son e lumières dappertutto, cattedrali e palazzi “dipinti”, per fortuna in modo effimero, ovunque. La tour Eiffel da tempo è praticamente una tavolozza su cui scorrazza la fantasia dei nuovi moderni peintres. L’hanno perfino esportata, la moda. Tanto da “contagiare” il resto del mondo. Perfino le piramidi d’Egitto vengono puntualmente dissacrate da sciabolate di. E poi Amsterdam, Singapore. E non so se i palazzi colorati di Ginza (Tokyo, Giappone) siano un’altra conseguenza. Monumenti e chiese si colorano anche da noi, persino nelle province più remote. Il Magic light festival di Como, per esempio, led’artista di Salerno, il Light musical show di Bressanone. A Brescia ...