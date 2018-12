Spalletti | «Il risultato finale è meritato»

Champions League – Inter eliminata - l’amarezza di Spalletti : “ci siamo innervositi! Tottenham? La UEFA mi aveva chiesto se mostrare il risultato sul tabellone” : Spalletti commenta il deludente pareggio dell’Inter di questa sera col PSV, che non ha permesso ai nerazzurri di staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League Un pareggio deludente, che vale la retrocessione in Europa League per l’Inter di Spalletti. I nerazzurri non sono riusciti ad imporsi sul PSV, riuscendo ad ottenere solo un pareggio, che non è bastato per staccare il pass per gli ottavi di finale di ...